Яку захисну маску можна дезінфікувати багато разів: відповідь медиків

Вчені перевіряли, як швидко псуються маски при тривалому використанні та проведенні знезараження. Це процес, при якому маска піддається впливу ультрафіолетового випромінювання або випаровується перекису водню.

За словами медиків, подібні процедури без втрати своїх захисних властивостей витримує тільки маска-респіратор N95.

Навіть після 25 процедур дезінфекції така маска добре прилягала до обличчя і відфільтровувала частинки.

"Більшість досліджень VHP обмежувалися оцінкою ефективності знезараження, фільтрацією респіратора після 5-10 циклів або підгонкою на манекенах", - відзначають дослідники.

Досліди на масках проводили кілька місяців і перевіряли всі варіанти масок, які використовуються як захист від коронавірусу. Всі маски піддавалися декільком циклам використання та обробки.

Маска-респіратор N95

Кожні кілька циклів проводилося кількісне випробування на прилягання - спеціальне обладнання перевіряло, скільки повітря просочується через ущільнення.

Кожні п'ять циклів проводилося тестування ефективності фільтрації і якісний тест на прилягання – в цьому тесті перевіряли, чи є запах при носінні маски.

Варто відзначити, що маски N95 можуть прослужити й довше, але після 35 циклу у них починають приходити в непридатність ремінці.