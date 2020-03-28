Яку тримати дистанцію, щоб не заразитися коронавірусом: уточнення лікаря

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а також посилили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню небезпечного вірусу. Серед затверджених урядом вимог для всіх працюючих установ - встановлення дистанції для відвідувачів в 1,5 метра.

Власників і керівництво установ зобов'язали встановити позначки такої соціальної дистанції, а за її дотриманням буде стежити поліція.

На практиці відстань у півтора метра відвідувачі магазинів, аптек, громадяни у чергах на зупинках визначають "на око", і часто необхідна дистанція може скоротитися до метра, або збільшитися до двох і більше.

Втім, медики наполягають, що соціальна дистанція є одним з найважливіших елементів захисту від коронавіруса.

За словами інфекціоніста Вадима Арістова, безпечне відстань між двома людьми, щоб не заразитися, має бути 2 метри. Про це передає "Сьогодні".

"Відстань зменшує ризики. Чим ближче ти стаєш до людини, тим більша ймовірність що ти отримаєш достатню дозу для того, щоб заразитися. Відповідно 2 метри - це мінімальна відстань для того, щоб цей ризик зробити досить низьким", - розповів лікар.

Нагадаємо, що раніше колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала масковий ажіотаж через коронавірус і розвіяла міфи навколо цього питання.

Так, в Україні через карантин все частіше можна помітити в магазинах таблички - "вхід тільки в масках", при тому що у ВООЗ зауважують, що маски не є гарантованим способом вберегтися від коронавіруса.

Також ми писали про ще один рекомендований медиками спосіб ефективної профілактики від зараження - використання антисептиків при митті рук - і публікували кілька простих рецептів, як зробити санітайзери вдома.