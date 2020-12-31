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На яку допомогу від держави можна розраховувати при COVID-19: Ляшко дав відповідь

Автор: Володимир Костирін

При захворюванні на коронавірусну хворобу в Україні для громадян передбачений певний "пакет" держдопомоги з компенсацією витрат на лікування, але тільки в певному випадку.

Про це розповів заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Фактам".

Він уточнив, що компенсаторні механізми по покриттю витрат на препарати та процедури хворому не передбачаються, якщо лікування проходить амбулаторно під наглядом лікаря. При цьому пацієнту з COVID-19 оплачують лікарняний.

"Але якщо є показання для госпіталізації, то за програмою медичних гарантій повинні бути повністю покриті витрати на лікування пацієнта, який перебуває в стаціонарі та у реанімації", - зазначив Ляшко.

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Також заступник міністра розповів про випадки, коли лікарня "потрапила в перелік "ковідних"" і туди госпіталізують пацієнтів, однак медзаклад не уклав контракт.

"І потім з'являються репліки в соціальних мережах, що там примушували купувати певні ліки, хоча МОЗ каже, що все покриває з державного бюджету. Ми на подібні ситуації намагаємося реагувати, розбиратися і не допускати їх надалі", - запевнив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Віктор Ляшко розвінчав популярні міфи про коронавірус і пояснив, що дійсно захищає від COVID-19 і як не нашкодити.

Також ми писали про те, що нещодавно лікар назвала процедуру, яка потрібна після перенесеного коронавірусу.

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Новини України КомпенсацияВиктор ЛяшкоКоронавірус