Яке взуття ніколи не можна одягати в літаку: воно може виявитися смертельним

За її словами, ніколи не можна вдягати шльопанці для перельоту. Все тому, тому що будь-яке інше зручне взуття може збільшити шанси вижити в авіакатастрофі.

"Я бачу, як люди сідають у літак у шльопанцях, і розумію, якщо людині доведеться встати та бігти, то вона впаде і нашкодить не тільки собі, але й іншим на літаку", – сказала Ск'яво.

Також зручне взуття та знання того, де розташовані аварійні виходи, підвищать шанси на виживання під надзвичайної ситуації.

Окрім того, бортпровідниця закликала одягати зручне взуття та не знімати його хоча б до зльоту.

На кінець вона розповіла історію, яка трапилася у Х'юстоні в США. Зокрема, тоді літак із бейсбольними фанатами врізався в паркан під час зльоту та загорівся.

Всі пасажири та екіпаж з 21 особи вижили. Все через те, що були взуті у зручне взуття.