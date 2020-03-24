При якій температурі гине коронавірус: вчені дали відповідь

Коронавірус 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус став причиною зараження більше 390 тисяч осіб у всьому світі

Коронавірус в Україні зафіксований у 93 осіб. При цьому у всьому світі заражених вже 392 тисячі, летальних випадків – 16 767. Китайські вчені з'ясували, що найкраще COVID-19 передається при температурі 5-8,7 градуса.

При підвищенні температури активність вірусу різко падає. А при 38 градусах тепла і вологості 95% коронавірус повністю втрачає свою активність.

При температурі 22 градуси та вологості 40-50% COVID-19 зберігається на поверхнях до 5 днів. Варто зазначити, що це саме ті умови, які зазвичай спостерігаються у квартирах і будинках. Про це повідомляє "КП".

Вчені також підкреслили, що те, що коронавірус гине при високій температурі зовсім не означає, що від нього можна позбутися, якщо піти в лазню. Оскільки, яка б температура не була у парильні в організмі людини вона постійно знаходиться на рівні 36,5-37 °C.

Якщо ви заразилися інфекцією, то лазня вже нічим не допоможе, але якщо ви здорові, то таким чином можете підвищити свій імунітет.

За словами експертів, як і будь-які інші віруси, що викликають ГРВІ, COVID-19 гине в організмі при температурі вище 37 градусів. Якщо температура тримається в межах 38-38,5 градусів, то її збивати не треба. Оскільки саме так організм бореться з вірусом.

Щоб убезпечити своє житло від інфекції вчені рекомендують періодично протирати поверхні антисептиками, які містять спирт і частіше провітрювати приміщення.

Нагадаємо, що вчений розповів, що 98% інфікованих коронавірусом одужають.