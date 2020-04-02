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Який режим прання вбиває коронавірус: вчені дали відповідь

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 19:26
Який режим прання вбиває коронавірус: вчені дали відповідь
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

При якій температурі і тривалості прання можна позбутися від коронавіруса на речах - читайте в матеріалі

Коронавірус COVID-19 гине при температурі +56 градусів за Цельсієм і боїться дезінфікуючих засобів, але здатний від декількох годин до декількох днів жити на різних поверхнях. Як правильно випрати речі в пральній машинці, щоб позбутися від вірусу SARS-Cov-2 - в матеріалі Styler.

Коронавірус гине при дезінфекції розчинами хлору або спирту, але деякі тканини можуть постраждати при такій обробці. Тому речі можна правильно випрати.

Фахівці вважають, що режим прання тривалістю в півгодини при температурі 60°C може повністю убезпечити ваш одяг, кухонні і постільні приналежності та інші вироби з тканини.

При цьому крім температури і часу прання необхідно обов'язково додавати пральний порошок. Оскільки поверхнево-активні речовини, що містяться у ньому, зроблять одяг ще безпечніше.

Але таку високу температуру можуть витримати тільки натуральні тканини, лляні, бавовняні.

А ось більш "ніжні" тканини можна прати в делікатному режимі, а потім обробити парою.

Крім того, можна залишити потенційно небезпечний одяг в закритому пакеті на 2-3 тижні. Вірус без контакту з людиною має загинути.

Зазначимо, що після того, як з карантинного корабля Diamond Princess вивезли всіх пацієнтів, на 17-й день SARS-CoV-2 виявили на поверхнях в каютах.

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