З яким щепленням від коронавірусу українців відразу пустять за кордон: у МОЗ дали відповідь

З якими щеплення пускають закордон

Так, люди, які мають два щеплення AstraZeneca, можуть подорожувати у різні країни без ПЛР-тестів, аналізів на антиген або самоізоляції.

У міністерстві розповіли, що за даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide. World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана в понад 140 країнах світу. AstraZeneca / Covishield індійського виробництва — в 60 країнах.

Окрім того, щеплення Pfizer визнають понад 120 країн, Moderna — більш як 80. Щеплення вакциною CoronaVac / Sinovac приймають майже у 50 країнах.

Однак, застерегли, що кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетинання своїх кордонів в залежності від епідеміологічної ситуації як всередині самої країни, так і в країні, з якої їде мандрівник. Дані вимоги можуть змінюватися.

Перевірити актуальні правила в'їзду кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті Міністерства закордонних справ.

З якими щепленнями можна їхати закордон (фото: facebook.com/moz.ukr)

Як записатися на вакцинацію

Є 4 способи, які допоможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19:

Через портал чи мобільний застосунок Дія;

Через національний контакт-центр МОЗ;

Через сімейного лікаря;

Запис через портал Дія

Необхідно зайти на портал Дія за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад податкової) чи BankID або завантажте мобільний застосунок Дія 2.0 за посиланням та авторизуйтеся в ньому. У застосунку можна авторизуватись через Приват 24, Monobank, або BankID НБУ.

Перейдіть у розділ "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19";

Зазначте сферу діяльності;

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися;

Якщо ви записуєтесь через застосунок, перевірте свій номер телефону;

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Запис через контакт-центр МОЗ

Необхідно зателефонувати на номер 0 800 60 20 19. Під час дзвінку необхідно надати оператору свої дані - реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта. Потім оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Через деякий час вам прийде запрошення на вакцинацію.

Як записатися через сімейного лікаря

Зателефонуйте своєму сімейному лікарю або сімейний лікар може і сам запропонувати пацієнту, щоб записати його на щеплення.

Сімейні лікарі здійснюватимуть запис на вакцинацію, вносячи відповідні дані в медичні інформаційні системи.