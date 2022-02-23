RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерт розповів, яку каву не можна запарювати окропом

Автор: Тетяна Самарук

Кава - найпопулярніший напій, з якого більшість людей розпочинають свій день. Кожен вибирає свій спосіб приготування кави, сорт кавових зерен та ступінь їх прожарювання.

Яку каву не можна запарювати окропом, пише 3

Зокрема, знаючи деякі нюанси, навіть у домашніх умовах можна приготувати смачний напій.

Смак кави відрізняється від країни, де було зібрано кавові зерна. Кава з Кенії, Колумбії, Ефіопії буде з кислинкою. Більш збалансована кава з Коста-Рики та Нікарагуа, у ній буде низька кислотність.

А от гірчинка в каві - це непогано, але кава не повинна бути занадто гіркою, адже це говорить про її низьку якість.

Також під різний тип заварювання потрібно вибирати конкретну каву. Тому, якщо кава обсмажена під еспресо і має слабку або середню прожарку, тоді її можна заливати окропом прямо в чашці. Але для кавоварки така кава не підійде.

Яку каву не можна запарювати окропом (freepik)

Окрім того, якщо ви засипаєте кавові зерна в кавоварку, то потрібно вибирати більш високий ступінь прожарювання.

Зазначається, якщо ви любите довго сидіти та пити каву, то це буде запарена. А якщо вранці поспішаєте на роботу, тоді швидко натискаєте кнопку на кавомашині і залпом випиваєте своє еспресо.

Експерти додають, що кава - це насамперед ритуал, і у кожного він свій.

Раніше ми повідомляли, що експерт розвінчала популярний міф про каву.

Також ми писали, що вчені назвали ознаки того, що вам слід негайно припинити пити каву.

Читайте РБК-Україна в Google News
кофе