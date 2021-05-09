"Яке ж позорище": росіянку рознесли за номер для Євробачення 2021

На ньому ексцентрична реп-виконавиця смішно рухається в гігантській сукні-горі. Наряд нагадує ляльку, яку надягають на самовар в традиційному російському чаюванні.

Гігантський наряд оснащений коліщатками, завдяки якому він пересувається по сцені. А на словах "встала і пішла" Manizha відчиняє сукню і виходить з неї в червоному комбінезоні.

Відео: Manizha показала репетицію для Євробачення 2021

Хто така Manizha

Повне ім'я артистки - Маніжа Далерівна Сангін. Вона за національністю таджичка - народилася в Душанбе в 1991 році. Її називають російською співачкою таджицького походження.

Крім музичної творчості артистка займає активну громадянську позицію. Зокрема, вона бореться з нав'язаними медіа стандартами краси.

Не всі шанувальники зацінили дивний номер

У коментарях номер порівняли з російським самоваром, а також згадали провальний виступ Юлії Самойлової в 2018 році.

Ось що пишуть в коментарях: