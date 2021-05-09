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"Яке ж позорище": росіянку рознесли за номер для Євробачення 2021

Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2021 стартує 18 травня, але конкурсанти вже відправилися в Роттердам, щоб підготуватися до виступів. 8 травня учасники відточували свої номери на сцені Ahoy Arena - серед них і учасниця від Росії Manizha. Анонс конкурсного номера припав до душі не всім, а дехто назвав це ганьбою.

Відео з репетиції Manizha і її пісні Russian Woman з'явилося в мережі.

На ньому ексцентрична реп-виконавиця смішно рухається в гігантській сукні-горі. Наряд нагадує ляльку, яку надягають на самовар в традиційному російському чаюванні.

Гігантський наряд оснащений коліщатками, завдяки якому він пересувається по сцені. А на словах "встала і пішла" Manizha відчиняє сукню і виходить з неї в червоному комбінезоні.

Відео: Manizha показала репетицію для Євробачення 2021

Хто така Manizha

Повне ім'я артистки - Маніжа Далерівна Сангін. Вона за національністю таджичка - народилася в Душанбе в 1991 році. Її називають російською співачкою таджицького походження.

Крім музичної творчості артистка займає активну громадянську позицію. Зокрема, вона бореться з нав'язаними медіа стандартами краси.

Не всі шанувальники зацінили дивний номер

У коментарях номер порівняли з російським самоваром, а також згадали провальний виступ Юлії Самойлової в 2018 році.

Ось що пишуть в коментарях:

  • Яке ж позорище
  • Раніше були такі великі ляльки на чайниках, що б зберігалося тепло, дуже нагадує.
  • Юлія Самойлова була на горі, тепер Маніжа сама гора.
  • Ще одна гора на початку? Що це?
  • З таким номером ми програємо, це жах.

Нагадаємо, що Євробачення 2021 проходитиме на Ahoy Arena в місті Роттердам (Нідерланди) з 18 по 22 травня.

Раніше ми писали, що українці вже вирушили на Євробачення.

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