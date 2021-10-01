Яка хронічне захворювання може виникати у тих, хто перехворів на COVID-19

Які захворювання можуть виникнути

Фахівці кажуть, що COVID-19 може інфікувати клітини підшлункової залози, які продукують інсулін і змінювати їхню функцію. Діабет може розвиватись або під час зараження коронавірусом, або незабаром після одужання.

Чи може після коронавірусу з'явитись діабет

Згідно з однією з теорій, вірус заражає клітини підшлункової залози через той же рецептор ACE2, який розташований на поверхні клітин легенів, і перешкоджає їхній здатності виробляти інсулін – гормон, який допомагає організму регулювати рівень глюкози в крові.

Окрім того, надмірно велика реакція антитіл на вірус може ушкоджувати клітини підшлункової залози. Також запалення в інших місцях організму може робити тканини менш чутливими до інсуліну, мовиться в статті.

Зокрема, професор Шуібінг Чен з Weill Cornell Medicine в Нью-Йорку провів дослідження, в якому перевірив різні клітини і органели, вирощені в лабораторії. Також спробував визначити, які з них можуть бути інфіковані COVID-19.

Що показало дослідження

Експеримент показав, що можуть бути інфіковані органели:

легенів;

товстої кишки;

серця;

печінки;

підшлункової залози;

також клітини мозку, які продукують дофамін.

Дослідник каже, що бета-клітини в підшлунковій залозі, які продукують інсулін, також сприйнятливі до вірусу. Важливо, що після зараження ці клітини виробляли менше інсуліну, а також гормонів, які зазвичай виробляються різними клітинами підшлункової залози.

Таке явище фахівці побачили у деяких людей з діабетом другого типу. Однак, поки неясно, чи зберігаються зміни, викликані інфікуванням COVID-19, надовго.

"Однак ми знаємо, що частина пацієнтів, у яких був дуже нестабільний рівень глюкози в крові, коли вони перебували у відділенні інтенсивної терапії, і які вилікувалися від COVID-19, також відновили і контроль глюкози. Це дозволяє припустити, що не у всіх пацієнтів захворювання збережеться назавжди", – додав професор.