З якими захворюваннями не призиватимуть до армії під час воєнного стану: список

В Україні триває мобілізація громадян і вона продовжена до 23 серпня. Зараз призивають військових з досвідом у зоні бойових дій, резервістів, колишніх військовослужбовців, ветеранів, а також тих, хто проходив військову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Ще на військову службу набирають добровольців, які прийшли до військкомату з перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

З якими захворюваннями не призивають в армію

Згідно законом "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", від призову і військової служби звільнені ті, у кого відсутня кінцівка, є сліпота, глухота, розумова відсталість і шизофренія.

Захворювання очей

Від служби можуть звільнити при захворюваннях органів зору: анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, які супроводжуються порушенням рухових або зорових функцій.

Якщо патологія супроводжується зниженням зору або порушенням рухової функції зорового апарату, то особа вважається придатним до служби в армії.

При прогресуючому зниження зору, відшаруванні або розриві сітківки, глаукомі обох очей, стійкому паралічі рухових м'язів очного яблука і в супроводі диплопії, відсутності очного яблука і при цьому гострота зору другого ока нижче 0,3 діоптрії або ж гострота зору на обох очах нижче 0,2 діоптрії - до військової служби не придатні.

При короткозорості та далекозорості одного ока, якщо один з меридіанів перевищує 12,0 діоптрії або є астигматизм з різницею рефракції у двох основних меридіанах вище 6,0 діоптрії, зниження гостроти зору одного ока менш як 0,1 або очей зовсім не бачить - також закликати не будуть.

Органи слуху

Не будуть мобілізувати людей зі стійкою, повною глухотою на обидва вуха або глухонімотою, які мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення і супроводжуються симптомами хвороби Меньєра.

Розлади психіки

Непридатними для військової служби вважаються люди зі стійкими розладами психіки - шизофренія, шизотипічні, маячні або афективні розлади з часто повторюваними загостреннями, особи з важкою формою розумової відсталості. В інших випадках потрібно рішення ВЛК.

Туберкульоз

Якщо діагноз був поставлений в мирний час - до призову не підлягає. Але, якщо було пройдено лікування, то за рішенням ВЛК можуть призвати у воєнний час.

Онкологія

Люди з онкологічними захворюваннями, яким встановлено невиліковний діагноз, не можуть бути призвані в армію.

При онкології в анамнезі або при захворюванні в стійкій ремісії або повільно прогресуючої патології - можуть бути визнані обмежено придатними у воєнний час.

Якщо були виявлені доброякісні утворення, які порушують роботу організму - не підходять для мобілізації.

Якщо пройдені хірургічне лікування або променева терапія - тимчасово не придатні для служби в армії.

Інфекційні захворювання

У воєнний час обмежено придатними можуть бути особи з такими захворюваннями:

Кишкові інфекційні ураження

Бактеріальні зоонози

Вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи

Вірусні інфекційні ураження шкірних покривів і слизових

Гельмінтози

Педикульоз

Захворювання, які передаються статевим шляхом

У мирний час до служби в армії вважаються непридатними ті, у кого є вроджена чи набута форма сифілісу. У воєнний час Можливість проходження служби вирішується індивідуально.

У ЗСУ не візьмуть тих, у кого є гонококова, трихомонадна інфекція, інші захворювання ЗПСШ. Однак після повного лікування можуть в армію призвати.

ВІЛ

Носії вірусу імунодефіциту з безсимптомним перебігом можуть бути визнані обмежено придатними до служби в армії.

Якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних або інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та інших супутніх захворювань - не придатні до військової служби.

Хвороби крові

Непридатні для військової служби в мирний і воєнний час:

Серцева недостатність II-Б-III ступеня

Гіпертонія III ступеня

Ішемічна хвороба серця, яка асоційована з серцевою недостатністю

Інфаркт головного мозку

Інсульт

Стеноз

Тромбоз

Аневризма прецеребральної, базилярної, сонної, хребетної артерій або аорти

Церебральна форма атеросклерозу з важкими порушеннями функцій

Тяжкі наслідки флебіту, тромбофлебіту, емболії

Варикозне розширення вен на нижніх кінцівках, в області стравоходу, яєчок, мошонки, органів таза

Неспецифічне варикозне розширення вен

Дихальна система

Хронічна форма бронхіту і пневмонії

Середостіння або тяжка форма бронхіальної астми

Хвороби нервової системи

В армію не призиватимуть з гострою формою менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту. Також від служби будуть звільнені при внутрішньочерепному або внутрішньопозвоночному абсцесі, системної атрофії, дегенеративної патології, церебральною формою паралічу, паралітичним синдромом, хворобою Паркінсона, язового апарату, міопатією, дорсалгією, радикулітопатією, цервіклгіей, ішіасом, люмбаго.

Звільнені від служби у воєнний час люди з епілепсією, епілептичним синдромом, епілептичними статусом, мігренню, розладами сну при систематичних загостреннях.

Сечостатева система

Не будуть призивати в армію людей, у яких є:

важкий нефротичний синдром

хронічний інтерстиціальний нефрит

гострий пієліт, пієлонефрит

тубулоінтерстіціальний нефрит

хронічний Первинний пієлонефрит

нефропатію, ниркову недостатність

гідронефроз

пионефір

У цій категорії хвороб набагато більше, але ВЛК завжди дивиться на тяжкість хвороби.

Якщо захворювання не викликає серйозних порушень в роботі системи, така особа може вважатися обмежено придатним до проходження служби у воєнний час.

Ендокринна система

Якщо розлади ендокринної системи супроводжуються розладом харчування або порушенням обміну речовин - то такі призовники вважаються обмежено придатними.

Захворювання кісток

Важка форма артриту, артрозу

Ревматоїдний васкуліт

Хвороба Стілла

Синдром Фелті

Псоріатична або ентеропатична артропатія

Ревматоїдний бурсит

Подагра

Вузликовий поліартрит

Хвороба Бехчета

Кристалічна артропія

Виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп

Важка форма плоскостопості

Фібробластичні патології з порушенням рухової активності

Гепатит

Не придатні до військової служби ті, хто страждає важкою формою вірусних гепатитів і ці форми погано піддаються лікуванню, супроводжуються вираженим порушенням в роботі органів і систем. Якщо порушення помірні, то придатність до служби у воєнний час визначає ВЛК.

Хвороби травної системи

Непридатні до служби особи з щелепно-лицьовими аномаліями, в тому числі й аномалія прикусу, які супроводжуються порушенням дихання, нюху, ковтальної, мовної та жувальної функції.

Повністю звільнені від військової служби особи з виразковою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки, з езофагітом, гастритом, гастродуоденітом, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, хворобою Крона, виразковим колітом, кишковою непрохідністю, інфузією, паралітичною хворобою, захворюваннями печінки, які супроводжуються серйозними порушеннями.