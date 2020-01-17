З якими продуктами не можна поєднувати антибіотики: їмо кожен день

Антибіотики не можна поєднувати не тільки з алкоголем, але і з низкою інших популярних і корисних продуктів харчування, які українці їдять і п'ють щодня. Що не можна вживати з антибіотиками - в матеріалі Styler.

Кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова на своїй сторінці в Facebook опублікувала список продуктів, які можуть нівелювати властивості антибіотиків, або ж самі ліки поміняють властивості продуктів.

Молоко, йогурт, сир

Кальцій, а також магній і білок казеїн здатні зв'язуватися з окремими антибіотиками: тетрацикліном, доксацикліном і ципрофлоксацином, перешкоджаючи всмоктуванню в шлунку.

Те ж саме стосується і кальцію і магнію, що містяться в складі мультивітамінів і деяких антацидів (гавіскон, альмагель), які використовують при печії для нейтралізації надлишку соляної кислоти в шлунку.

Медик радить розмежувати час вживання цих продуктів і препаратів з антибіотиками.

"Що робити? Приймати ці препарати мінімум за 1 годину до вживання молочних продуктів (антацидів, мультивітамінів) або через 2 години після цього", - пише медик.

Кава

Каву не варто поєднувати з деякими антибіотиками з причини того, що ліки можуть посилити дію кофеїну на організм.

Так, антибіотики фторхінолони (ципрофлоксацин, норфооксацин, еноксацин та ін.), а також гормони естрогени, здатні посилювати дію кофеїну.

Це може викликати головний біль, підвищення артеріального тиску, безсоння, нервозність.