По яким професіям в Україні коронавірус вдарив найсильніше

Через коронавірус в Україні з 12 березня і до поточного моменту введено карантин. Попри зняття деяких обмежень, деякі галузі не змогли повернути докризовий рівень доходу. Щобільше, для деяких видів бізнесу коронавірус став "смертельним вироком". Які галузі постраждали від коронавірусу в Україні більше за інших – повідомляє "Економічна правда".

Як повідомляється, найсильніше карантин вдарив по кінотеатрах, турагентствах і готелях.

Так, у березні-вересні 2020 кінотеатри скоротили податкові відрахування в більш ніж два рази – з 104 700 000 грн до 47 600 000 гривень. Найменше податкових платежів кінотеатри зробили в червні.

Туристичні агентства та оператори теж постраждали від введення карантину: у березні-вересні 2020 відрахування від цього бізнесу впали на 49% у порівнянні з минулим роком. В абсолютних числах падіння податкових надходжень склало всього 210 600 000 гривень.

Скоротилися доходи й в готельній сфері. За шість карантинних місяців українські готелі та заклади, що надають послуги з розміщення сплатили податків більш ніж на пів мільярда грн менше, ніж у березні-вересні 2019 року.

Відповідно, у цих сферах багато українців втратили роботу. Багатьом з початку карантину довелося піти в неоплачувану відпустку.

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