Від яких захворювань безкоштовно вакцинують в Україні: перелік

Окрім того, у 2022 році до цього списку може додатися щеплення проти пневмококової інфекції. Також Україна закуповує вакцини від сказу, яку роблять після укусу тварини з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом.

Як можна безкоштовно вакцинуватися?

Українці, які уклали декларацію з сімейним лікарем чи педіатром, має право на безоплатне щеплення. Водночас перелік вакцин, які оплачує держава, може відрізнятися для дорослих та дітей.

Медики кажуть, що кожна дитина може безоплатно отримати вказаних вище 10 обов’язкових щеплень. Але дорослі безплатно отримують лише щеплення від дифтерії та правця.

Також ревакцинацію потрібно проводити кожні десять років. Щеплення роблять у приватних чи комунальних закладах, які підписали договір з НСЗУ.

В амбулаторії чи поліклініці можна ввести вакцину, яку людина придбала за власний кошт. Про те, як правильно привести препарат до медичної установи варто запитати у лікаря.

У МОЗ рекомендують щеплюватися за власний кошт від: вітряної віспи, ротавірусу, грипу, менінгокока, гепатиту A, пневмокока та папіломавірусної інфекції.

Як вакцинуватися від коронавірусу?

Наразі в Україні можна безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу. Записатися на щеплення можна через додаток, або портал Дія, сервіс Helsi або ж контакт-центр МОЗ.