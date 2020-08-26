В яких випадках неприємний запах від тіла стає ознакою раку

Українцям розповіли, у яких випадках специфічний запах, що виходить від тіла, може бути ознакою онкології.

Так, за словами доктора медичних наук Марини Стеніної, "поганий" нетиповий запах поту, який виходить від тіла, може бути ознакою раку. І мова йде вже про пізню стадію хвороби, пише ukrhealth.net.

"У таких випадках зазвичай йдеться про випадки, що далеко зайшли, некурабельні (невиліковні)", - сказала вона.

А ось лікар-дерматолог Ірина Скорогудаєва говорить, що при онкологічних захворюваннях людина починає більше пітніти, a у тіла з'являється специфічний "запах несвіжого м'яса".

Незвичайний запах можуть також видавати люди з іншими хворобами і станами. Приміром, від людей, які страждають цукровим діабетом, часто пахне ацетоном або прілими яблуками. При проблемах з печінкою і нирками піт набуває запаху аміаку. Також запах тіла може змінюватися через перебудову гормонального фону в період менопаузи.

А ось на ранній стадії раку, каже Марина Стеніна, специфічного запаху тіла зазвичай не буває.

Лікар розповіла про інші тривожні симптоми онкології:

різка необгрунтована втрата ваги;

температура, яка тримається тривалий час без видимих причин;

припухлі лімфатичні вузли;

постійний кашель і осиплість голосу;

незагойні виразки і зміна виду родимок, а також їх зростання і поява нових.

До речі, раніше лікарі перерахували коди харчових добавок, які викликають онкологію.

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