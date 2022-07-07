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У яких неочевидних продуктах ховається цукор: нутриціолог дала список

Де ховається цукор (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Більшість людей вважають, що всьому біда - це десерти, хоча насправді, це не зовсім так. Цукор міститься не тільки в тістечках і морозиві. Якщо порахувати усі продукти, які ви споживаєте за день і вирахувати норму спожитого вами цукру (нагадуємо, що ВОЗ рекомендує не більше 25-30 г з усіх калорій), то й без цукерок цифра може бути більша норми.

Нутрициіолог Ксенія Шатрова розповіла, в яких неочевидних продуктах "ховається" цукор, та поділилася списком в Instagram.

В яких продуктах є цукор:

  • консерви (м’ясні, рибні, овочеві, фруктові);
  • дитячі та дорослі пюрешки;
  • пластівці та сухі сніданки (гранола);
  • "пп" цукор: мед, сиропи, нектари, патока та інше;
  • сухофрукти та цукати;
  • концентровані, готові до споживання чай та кава в пакетиках;
  • увесь фаст-фуд;
  • рослинне молоко та кисломолочна продукція (майже завжди містить цукор) та й звичайна теж;
  • соки та морси;
  • алкоголь;
  • соуси (кетчуп, майонез та ін.);
  • напівфабрикати;
  • 90% снеків (чіпси, горішки, поп-корн, хлібці);
  • 70% приготованих страв в кафе та ресторанах додають цукор до всіх своїх страв (суші, паста, салати і так далі).


Тепер ви розумієте, скільки цукру вдень ми споживаємо без солодкого? А якщо додати десерт і фрукти?

Раніше дієтолог розповіла, чому вам варто виключити сухі сніданки зі свого раціону.

Крім того, вчені назвали популярний сніданок, який може стати причиною розвитку раку.

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