У яких неочевидних продуктах ховається цукор: нутриціолог дала список

Більшість людей вважають, що всьому біда - це десерти, хоча насправді, це не зовсім так. Цукор міститься не тільки в тістечках і морозиві. Якщо порахувати усі продукти, які ви споживаєте за день і вирахувати норму спожитого вами цукру (нагадуємо, що ВОЗ рекомендує не більше 25-30 г з усіх калорій), то й без цукерок цифра може бути більша норми.
Нутрициіолог Ксенія Шатрова розповіла, в яких неочевидних продуктах "ховається" цукор, та поділилася списком в Instagram.
Тепер ви розумієте, скільки цукру вдень ми споживаємо без солодкого? А якщо додати десерт і фрукти?
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