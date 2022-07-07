У яких неочевидних продуктах ховається цукор: нутриціолог дала список

Більшість людей вважають, що всьому біда - це десерти, хоча насправді, це не зовсім так. Цукор міститься не тільки в тістечках і морозиві. Якщо порахувати усі продукти, які ви споживаєте за день і вирахувати норму спожитого вами цукру (нагадуємо, що ВОЗ рекомендує не більше 25-30 г з усіх калорій), то й без цукерок цифра може бути більша норми.