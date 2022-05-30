При якому болю в животі потрібно звертатися до лікарів: небезпечні симптоми

Твердий або роздутий шлунок, що є поширеною проблемою, часто пов'язаний з проблемами з травленням і виникає через надлишок газу в кишечнику, іноді може викликати більше занепокоєння, зазначає доктор Деніел Гордон, лікар загальної практики в Лондоні.

Він радить звертатися до медиків, якщо проблема триває довше декількох днів.

"Це може вказувати на скупчення рідини, яке може відбуватися при деяких видах раку. Так що лікар призначить тести, щоб виключити це", - пояснює доктор.

При раптових сильних і різких болях в животі також слід звернутися за невідкладною медичною допомогою, оскільки без лікування він може швидко погіршитися, попередив Гордон.

"Сильний біль може вказувати на серйозну проблему з одним з органів черевної порожнини, викликану такими станами, як апендицит, камені в жовчному міхурі або виразка шлунка, що кровоточить", - розповів лікар.

Також він звертає увагу, що до болю в животі під час вагітності або болю в поєднанні з іншими симптомами, такими як кровотеча, слід ставитися серйозно, оскільки "це може вказувати на позаматкову вагітність, викидень або розрив плаценти". Так, потрібно проконсультуватися з акушерами і зробити необхідні аналізи.

Якщо біль в животі віддає в пах, то це може вказувати на інфекцію в сечовивідних шляхах, ниркові камені.

"Однією з найпоширеніших причин є інфекція сечовивідних шляхів, яка зазвичай викликає додаткові симптоми, такі як відчуття печіння при сечовипусканні або потреба в більш частому сечовипусканні. Якщо біль сильний і викликає спазми, це може бути пов'язано з каменями в нирках", - розповів Гордон.

Біль при дотику до живота або натисканні на нього може бути симптомом перитоніту, дуже небезпечного ускладнення.

"Перитоніт викликається бактеріями, що потрапляють на слизову оболонку вашого живота, як правило, з отвору в органі, такому як апендикс, що лопнув, або розрив товстої кишки. Якщо не лікувати швидко, перитоніт може швидко прогресувати, тому необхідно терміново звернутися за невідкладною допомогою", - попереджає він.

Якщо стілець став чорного кольору і супроводжується дуже неприємним запахом, це може вказувати на кровотечу у верхній частині шлунково-кишкового тракту через виразки шлунка, що кровоточить, говорить доктор.

Біль у животі, що супроводжується утрудненням ковтання, найчастіше може виникати через проблеми в стравоході або шлунку. При цьому Гордон звертає увагу, що "одним з найбільш важливих діагнозів, який слід виключити в цьому випадку - є закупорка, викликана раком, тому життєво важливо звернутися за медичною допомогою".