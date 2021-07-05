На які вакцини можуть розраховувати українці і кому вони дістануться: у МОЗ дали роз'яснення

Кузін пояснив, що в МОЗ постійно стикаються з різними перешкодами – переносять терміни постачання або відправляють партію менше, ніж було домовлено раніше. Також виникають проблеми на митному оформленні. Це все гальмує кампанію з вакцинації.

Не допомагає цій кампанії й упередження деяких громадян, вважає головний санітарний лікар.

Механізм COVAX подавав великі надії, але на жаль – процес виявився не таким швидким. Потужностей цієї структури не вистачає, щоб забезпечити вакцинами всіх.

"Перша - це міжнародні переговори, які іноді не були надто ефективними або не призвели до того, щоб Україна пріоритезували. Друге - це затримки саме в реалізації механізму COVAX, тому що він для нас був одним з ключових поруч з механізмом держзакупівель. Безумовно, наші позиції могли бути сильнішими, якби Україна була повноправним членом ЄС. Тому що там існував окремий механізм постачання вакцин", - пояснив Кузін.

Які вакцини доступні для українців

"Зараз у нас є вакцина Pfizer, CoronaVac компанії SinoVac і AstraZeneca. Тобто три основних типи вакцини, які ми використовуємо. Швидше за все буде американська вакцина Novavax, зараз добігають до кінця дослідження. Ведуться переговори про постачання Johnson & Johnson і Moderna. Не хочу забігати вперед і говорити, коли та в якій кількості вони будуть, однак, дійсно, переговори ведуться як по механізму COVAX, так і по закупівлях. Сподіваємося, що ці вакцини також з'являться на ринку України", - розповів головний санітарний лікар.

Він додав, що однодозні вакцини Johnson & Johnson на світовому ринку дуже популярні, але кількість її на ринку дуже обмежена. І навіть якщо встати в чергу – отримати її дуже складно.

За словами Кузіна, ця вакцина швидше за все не з'явиться у відкритому доступі або у великій кількості на території України. А ось Pfizer в найближчі місяці в Україні повинен з'явитися.

"Ми продовжуємо виконувати контракт по CoronaVac. Йдеться про майже 5 млн доз цієї вакцини, які ми можемо отримати до кінця року зручними за обсягом партіями. Однак, ці постачання можуть відкладатися навіть на початок наступного року в залежності від потреби. Щодо AstraZeneca. Деякі країни надають цю вакцину Україні в якості гуманітарної допомоги, тому що вони вже завершили свої цикли вакцинації. В цілому у нас підписані контракти або законтрактовано більш ніж 30 млн доз вакцин від COVID-19. Тому розраховуємо, що нам вдасться виконати амбітний план вакцинації — 10 млн щеплень, які пообіцяв міністр", - повідомив головний санітарний лікар.

Також в Україну приїде 900 тисяч доз вакцини від США - або Pfizer, або Moderna.