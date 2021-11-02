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"Які тварюки виросли": у Києві підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею

Автор: Світлана Мащенко

У Києві група підлітків познущалася над безпорадною жінкою похилого віку. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками, при цьому хихикаючи і знімаючи, як їм здавалося, кумедний ролик.

Таким контентом поділився один зі столичних Telegram-канал.

Один з учасників цього "шоу" вирішив похвалитися знущаннями над старою хворою людиною в Instagram-сторіз, але отримав всеукраїнську популярність.

На кадрах засвітилося двоє молодих хлопців. Вони направляли на жінку пістолет, погрожували кулаками, сміялися.

Бабуся, судячи з усього, хворіє деменцією або іншою віковою хворобою, і не розуміє, що відбувається. У якийсь момент жінка навіть усміхнулася.

Автор відео поспішив закрити свій аккаунт. Проте, за інформацією ЗМІ, в коментарях до цього заявив, що пістолет несправжній, а "бабусю хвилює тільки, що поїсти".

Юнак в соцмережах називає себе "люблячим чоловіком і батьком".

Скрін: Аккаунт нашого "героя"

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+

У коментарях користувачі називають хлопців найостаннішими словами. Ось як реагують люди на те, що відбувається:

  • Це не тварі, це вибракування...
  • Виродки, Пи**ити їх треба
  • Які тварюки виросли.

Раніше ми писали, що в Дніпрі підлітки жорстоко побили "копа" в супермаркеті і вкрали його iPhone.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, яка хотіла забрати небіжчика.

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