Які симптоми розкажуть про хворобу серця: важливі сигнали

Хвороби серця та серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності у всьому світі. Медики зазначають, що такі проблеми не завжди супроводжуються гострим болем. Часто "перші дзвіночки" не так легко розпізнати, щоб вчасно звернутися за допомогою до фахівців.

Лікарі закликають звернути особливу увагу людям у віці 60+, тим, хто страждає від зайвої ваги, гіпертонії, діабету та підвищеного холестерину. Про це передають "Вести".

Які симптоми можуть сигналізувати про серцеві захворювання

Нерегулярне або прискорене серцебиття

Якщо серце починає битися без причин або ви відчуваєте, як воно пропускає удари - це явний сигнал про проблему. У таких випадках важливо не затягувати і звернутися до медиків.

Тривалий кашель

Кашель, який не проходить навіть через 2-3 тижні після одужання, може свідчити про алергію, бронхіт або про серцеву недостатність. В останньому випадку кашель виникає через те, що легким складно вивести вологу. Часто він супроводжується білим або рожевим слизом. Якщо ви помітили щось подібне, поспішайте до кардіолога.

Дискомфорт у грудях

Такий симптом хвороби серця лікарі називають найпоширенішим. Проявлятися дискомфорт може по-різному: відчуття легкого болю, тиск, пощипування, печіння. Бажано зробити електрокардіограму та УЗД серця і перевірити, чи є ризики серцевого нападу або захворювання судин, що розвивається.

Біль в нижній щелепі або зубах

Такий біль виникає у разі, коли мозок не може точно визначити, що конкретно болить: зуби чи серце. Найчастіше зубний біль обумовлений нешкідливими проблемами - карієс, або вас продуло, або ви потягнули щелепу. Але якщо ні однієї з таких причин немає, а зуби постійно ниють - зверніться до кардіолога.

Задишка без причини

Задишка є головною ознакою нестачі кисню в крові. Зазвичай вона з'являється при фізичних навантаженнях, але іноді може бути причиною зайвої ваги, стресу, сидячого способу життя, перебування в задушливій кімнаті... а може і проблемою з кровообігом. Розпізнати причину недуги також допоможе кардіолог.

Хронічна втома

Нездорове серце погано перекачує кров, тому всі органи і тканини страждають від дефіциту кисню та поживних речовин. Заради виживання організм зменшує кровопостачання менш важливих частин тіла (в першу чергу - кінцівки), щоб направити кров до більш важливих - мозку, серця, легень. Якщо ви відчуваєте втому все сильніше і довше, то обов'язково проконсультуйтеся з кардіологом, щоб не "проґавити" початок серйозного захворювання.

Немає апетиту, нудота, болить шлунок

У розладів шлунково-кишкового тракту є багато причин, що не мають до серця жодного відношення. Але іноді збої в травленні пов'язані з недоліком кровопостачання, тобто з проблемами серця.

Набрякають ноги

Проблеми з кровообігом порушують лімфоток - виведення рідин з тканин, і в першу чергу це проявляється на ногах.

Гучне хропіння

Гучне хропіння може "розповісти" про прояв апное - нетривалої зупинки дихання уві сні. Такий ефект дуже погано позначається на серцево-судинній системі. Апное збільшує ризик розвитку гіпертонії (підвищеного тиску) і призводить до гіпоксії серця. У такій ситуації серцево-судинна система може дати збій буквально в будь-який момент.

Біль віддає в ліву руку

Якщо ліва рука болить без видимих причин, це привід серйозно насторожитися. Річ у тім, що нерви, які йдуть від серця і лівої руки, посилають сигнали в одну і ту ж область мозку, а він не завжди правильно розуміє, що саме болить: рука чи серце. Такий симптом лікарі називають класичною ознакою інфаркту. Навіть якщо відчуття короткочасно - все одно зверніться до лікаря.

Короткі запаморочення та втрата орієнтації

Якщо запаморочення виникає часто і без видимих причин, не варто відмахуватися від проблеми і порадьтеся з медиками. Так, помутніння і слабкість можуть говорити про те, що серце не справляється з обсягом роботи і погано перекачує кров до мозку, а це може бути симптомом інсульту, що наближається.

Як повідомлялося, раніше фахівці пояснили, як розпізнати перші ознаки інфаркту у жінок, і закликали не ігнорувати ряд характерних сигналів.

Нагадаємо також, що нещодавно молода українка розповіла, як їй пересадили серце і як операція змінила життя.