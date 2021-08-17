Які симптоми після щеплення від COVID-19 є нормою: лікар-імунолог дав відповідь

"На вакцинацію від коронавірусу виникають певні реакції. Як правило, вони є легкими і проявляються деякими симптомами", - зазначив фахівець.

Нормальними є такі реакції:

почервоніння, біль і набряк в місці уколу;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;

нудота;

стомлюваність, сонливість або безсоння;

запаморочення.

Дані реакції, якщо з'являться, то повинні пройти через кілька днів. В іншому випадку необхідно звернеться за консультацією до свого сімейного лікаря.