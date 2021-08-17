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Які симптоми після щеплення від COVID-19 є нормою: лікар-імунолог дав відповідь

Автор: Роман Мирончук

Після щеплення від коронавірусу у людини можуть з'явитися неприємні симптоми, як нудота, лихоманка, головний біль. Такі симптоми є нормальною реакцією організму на вакцинацію.

Про це заявив лікар-імунолог Федір Лапій, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"На вакцинацію від коронавірусу виникають певні реакції. Як правило, вони є легкими і проявляються деякими симптомами", - зазначив фахівець.

Нормальними є такі реакції:

  • почервоніння, біль і набряк в місці уколу;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;
  • нудота;
  • стомлюваність, сонливість або безсоння;
  • запаморочення.

Дані реакції, якщо з'являться, то повинні пройти через кілька днів. В іншому випадку необхідно звернеться за консультацією до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян. Це може статися, коли в країні буде щеплено 50% населення.

При цьому в першу чергу стимулювати робити щеплення будуть працівників критичної інфраструктури.

Ми також писали про те, що епідеміолог розповів, що 40% українців мають імунітет до COVID-19.

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