Які продукти допоможуть одужати при коронавірусі і застудах: тримайте список

Легкі форми коронавірусу або звичайна застуда найчастіше не потребують застосування додаткових лікарських засобів. Медики рекомендують більше відпочивати, вживати рідину у великих кількостях і вітаміни. Однак є продукти, які допоможуть полегшити стан і прискорити одужання.

Як ще можна допомогти організму під час коронавірусу або застуди, розповіли в матеріалі " 24 канал ".

Які продукти допоможуть одужати

Хрін

Цей продукт є головним при будь-якому інфекційному захворюванні. Він допоможе впоратися з гайморитом і кашлем краще будь-яких ліків.

Масло з насіння чорного кмину

Це масло має відхаркувальний ефект і допомагає розширенню бронхів при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Єдине протипоказання - перший триместр вагітності.

Гранатовий сік

Цей сік є унікальним суперфудом, через те, що він насичує організм поживними речовинами та стане прекрасним ліками проти інфекцій.

Куркума

У цій спеції є противірусна та антибактеріальна властивість. Куркума ще й допомагає розріджувати кров. При вживанні куркуми будьте обережні - вона вступає в реакцію з багатьма іншими продуктами та препаратами.

Ісландський мох

Пастилки та льодяники з ісландським мохом – відмінний засіб від болю в горлі та кашлю. Його вважають рослинним антибіотиком, який ефективний при легеневих захворюваннях.

Лікувальні трави

Таволга, малина, лавр, ромашка – набір трав можна використовувати для заварювання ароматного і корисного чаю. Він допомагає відновити сили та енергію, а також наситить організм необхідними корисними речовинами.

Що ще може допомогти

Магній

Це необхідний компонент для функціонування організму, особливо в період захворювання та ослаблення імунітету. А ще він допомагає захистити нервову систему. Добова доза магнію - 600 міліграмів.

Лецитин

Цей фосфоліпід, який бере участь в утворенні мембран нервових клітин і клітин головного мозку. Він допомагає у формуванні легеневої тканини, особливо після пошкоджень. Препарат допомагає швидко залікувати уражені ділянки та прискорить одужання.

Дигидрокваерцетин

Підклас флавонів, який підвищує стійкість до інфекцій і вірусів.

Важливо! Всі додаткові препарати потрібно приймати тільки після консультації з лікарем.