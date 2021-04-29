Які продукти у великодньому кошику найнебезпечніші: будьте обережні!

За словами лікарів, холестерин в продуктах не такий страшний, як насичені жири в яловичині, свинині, молочних продуктах і яйцях. З холестерином в невеликій кількості організм людини цілком в змозі впоратися, а ось його рівень значно підвищують насичені жири, які містяться в традиційних великодніх продуктах.

"Насичені жири більшою мірою відповідальні за підвищення рівня холестерину в крові, ніж споживаний з їжею холестерин", - зазначив Стівен Девріс з Інституту Геплса.

Найбільша кількість насичених жирів міститься в пальмовій олії, яловичині, свинині та молочних продуктах. Вони також є і в яйцях, які традиційно з'являються на великодньому столі.

В Асоціації попередили, що є дані досліджень, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса підвищує ризик розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози та простати.

У багатьох країнах світу лікарі рекомендують обмежити в раціоні м'ясну продукцію з червоного м'яса, оскільки з ним пов'язаний ризик смертності в наслідок хвороб серцево-судинних захворювань, діабету та інших хвороб.

У червоні види м'яса входять всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, в тому числі яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина і козлятина.