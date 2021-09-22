Які овочі зараз заготовити на зиму: українцям дали важливі поради

Які овочі зараз краще купувати

Продавці на ринку кажуть, що ще тижні 2-3 і свіжих овочів не стане, тому подбати про їх заготівлі варто вже негайно.

Зараз ще можна купити перці, помідори, баклажани за адекватними цінами. Вже скоро їх чекає різке подорожчання.

Наприклад, баклажани вже коштують від 25 до 30 гривень за кілограм, хоча ще тиждень тому вони були по 15 гривень.

Перці ще "тримаються". За кілограм цього овоча просять від 20 гривень.

Економісти в своїх прогнозах невтішні - овочі більше дешевшати в цьому сезоні не будуть.

"Як тільки зникнуть овочі з відкритого грунту, на ринку з'являться імпортні продукти", - розповів економіст.