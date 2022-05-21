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Які обмеження COVID-19 скасували під час війни: лікарі дали точну відповідь

Коронавірус під час війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи, повідомляє МОЗ.

Які правила й норми діють

У інфографіці МОЗ пояснили особливості дії карантину на час воєнного стану.

Як змінились карантинні норми:

  • скасовано рівні епідбезпеки в областях;
  • масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
  • скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування закладів;
  • призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
  • для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.

Як діють карантин та протиепідемічні норми під час війни (t.me/mozofficial)

Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.

"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз - рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.

Як лікувати коронавірус під час війни

Війна в Україні відсторонила COVID-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан:

  • Якщо ви були змушені переїхати в інший, більш безпечний регіон України, то ви можете розраховувати на безоплатне лікування у медичних закладах. Немає різниці, чи є у вас декларація з лікарем, чи ні;
  • При перших симптомах, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію;
  • Якщо у вас немає зв’язку з вашим лікарем, то ви можете звернутися до будь-якого центру надання первинної медичної допомоги за місцем перебування;
  • У сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати консультації щодо лікування легкої форми COVID-19. А пацієнти із підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування;
  • Якщо у пацієнта погіршився стан здоров’я, потрібно телефонувати на 103;
  • Також у закладі, який визначений для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, пацієнту нададуть усю необхідну допомогу та ліки, які входять в затверджений протокол лікування COVID-19 та Нацперелік.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ пояснили, коли варто робити тест на коронавірус.

Також ми писали, що в "Дії" з'явилося нововведення щодо COVID-сертифіката.

Окрім того, читайте, що доктор Комаровський розказав, як "ефект магнезії" впливає на коронавірус.

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