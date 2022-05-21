Які обмеження COVID-19 скасували під час війни: лікарі дали точну відповідь

У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.
У відомстві розповіли, що повномасштабна війна вплинула на протиепідемічні заходи, повідомляє МОЗ.
У інфографіці МОЗ пояснили особливості дії карантину на час воєнного стану.
Як змінились карантинні норми:
Також у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз - рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.
Війна в Україні відсторонила COVID-19 на другий план. Однак, він досі не зник. Українці продовжують хворіти та потребують лікування. Тому варто знати, як діяти у такій ситуації в воєнний стан:
Раніше ми повідомляли, що у МОЗ пояснили, коли варто робити тест на коронавірус.
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