Які напої покращують пам'ять і знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера: пийте їх щодня

За словами експерта Еммі Хадсон, ранкова чашка кави може стати відмінним доповненням до щоденного раціону корисних напоїв. Вона допоможе поліпшити здоров'я мозку, пам'ять і стане відмінною профілактикою для багатьох захворювань.

"У каві містяться потужні антиоксиданти, в тому числі корична кислота і поліфеноли, які знижують можливість пошкоджувати клітини", - стверджують експерти.

Дослідження показують, що регулярне вживання кави пов'язане зі зниженням ризику розвитку неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.

Крім кави варто вживати щодня ще один напій - зелений чай. Він також покращує пам'ять і когнітивні здібності. А ще знижує симптоми тривоги та захищає від серцево-судинних захворювань.

"Зелений чай багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які можуть захистити мозок від розумового занепаду і знизити ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона", - відзначають фахівці.

Зелений чай також допомагає знизити вагу - завдяки катехінам, які прискорюють метаболізм і мають протиракові властивості. А протягом дня чашка зеленого чаю допоможе підняти настрій і повернути працездатність.

Велика кількість антиоксидантів міститься в гранатовому соку. У напої, в якому немає цукру, консервантів і наповнювачів міститься в чотири рази більше антиоксидантів, ніж в зеленому чаї.

У багатьох країнах дуже популярний свіжовичавлений гранатовий сік - його роблять прямо у вас на очах. Стакан такого соку 2-3 рази в тиждень позбавить від когнітивних проблем надовго.