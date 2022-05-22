Які медпослуги в Україні надаються немовлятам безплатно: перелік і роз'яснення

Зазначається, що при народженні дитини для матері та малюка доступні всі необхідні медичні послуги, серед яких лабораторні та інструментальні дослідження.

Для немовляти доступні скринінг вроджених вад серця, перевірка слуху, щеплення відповідно до календаря, забір крові для неонатального скринінгу, а за необхідністю - первинна реанімація і стабілізація стану, а також профілактичні заходи, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки.

"Якщо немовля народилось передчасно або зі складною патологією, воно отримає медичну допомогу в межах пакета "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"", - йдеться в повідомленні.

Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках включає такі послуги:

інтенсивна терапія;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

цілодобовий догляд, у тому числі із залученням батьків;

дихальна підтримка;

парентеральне харчування;

офтальмологічний скринінг для дітей віком до 32 тижнів, або старше 32 тижнів - за показаннями;

консультації всіх необхідних фахівців;

виходжування за методом "Кенгуру" (застосовується фізичний контакт між батьками і новонародженим шкіра - до - шкіри).

Також покривається перевезення новонародженого виїзною неонатальною бригадою швидкої в лікарню, що надає послуги новонародженим в складних неонатальних випадках.

Програма медичних гарантій оплачує лікарням реабілітацію передчасно народжених або хворих дітей не тільки в пологовому будинку, а й пізніше - до 3 років життя дитини.

Ось перелік безплатних послуг "Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими протягом перших трьох років життя":

первинний огляд, консультацію необхідних фахівців, встановлення діагнозу;

складання індивідуальної програми реабілітації;

оцінка стану розвитку дитини за п'ятьма сферами, скринінг на виявлення розладів аутистичного спектра.

Всі ці послуги безплатні в будь-яких медичних установах на території країни, які уклали відповідні договори з НСЗУ.

"Тобто молоді батьки, які переїхали в інший регіон можуть без проблем отримати послугу в медичному закладі за новим місцем перебування. Ні реєстрація, ні попереднє місце проживання при цьому не мають жодного значення", - наголошується в публікації.

Знайти медзаклад де отримати безплатну допомогу, можна зателефонувавши в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Поки інформація про перелік закладів на офіційному сайті закрита з міркувань безпеки.

Реєстрація дитини

У службі також нагадали, що завдяки сформованому в електронній системі охорони здоров'я медичному висновку про народження батьки немовляти можуть отримати послуги від держави при народженні дитини без відвідування державних установ на порталі "Дія". Це:

свідоцтво про народження та внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів;

Інші послуги, пов'язані з допомогою держави: грошова допомога батькам, грошова компенсація пакета малюка тощо.

"Щоб отримати послугу, потрібно, щоб батьки мали громадянство України й укладати шлюб в Україні, а дитина - була народжена у медичному закладі, що видає електронні висновки", - пояснили в НСЗУ.