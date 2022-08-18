Які медичні послуги безкоштовно можуть отримувати пацієнти з онкологією: список

Лікування онкологічних захворювань в Україні часто супроводжується хімієтерапією. Цю процедуру можуть проводити амбулаторно, коли пацієнт приходить до медичного закладу, або ж в стаціонарі. Це залежить від рекомендацій лікаря і побажань самого пацієнта.

Також пацієнтам з онкологічними захворюваннями надають безкоштовні медичні послуги. Які саме - розповіли в НСЗУ.

Повний перелік усіх послуг для пацієнтів з онкологією, які мають надавати безкоштовно - на сайті НСЗУ (пункт 27).

У Національній службі здоров'я України нагадали, що більшість обстежень і медичних процедур надаються пацієнтам з онкологією безкоштовно.

До речі, раніше ми писали про те, до яких лікарів можна звернутися за консультацією без направлення і безкоштовно.

А ще розповідали про те, що потрібно робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безкоштовно і вимагають гроші.