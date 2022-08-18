RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які медичні послуги безкоштовно можуть отримувати пацієнти з онкологією: список

Фото: які медичні послуги безкоштовно надають пацієнтам з раком (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Лікування онкологічних захворювань в Україні часто супроводжується хімієтерапією. Цю процедуру можуть проводити амбулаторно, коли пацієнт приходить до медичного закладу, або ж в стаціонарі. Це залежить від рекомендацій лікаря і побажань самого пацієнта.

Також пацієнтам з онкологічними захворюваннями надають безкоштовні медичні послуги. Які саме - розповіли в НСЗУ.

У Національній службі здоров'я України нагадали, що більшість обстежень і медичних процедур надаються пацієнтам з онкологією безкоштовно.

Що входить в цей список

  • Консультація, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення
  • Лабораторні дослідження: аналізи крові, спинномозкової рідини, дослідження на онкологічні маркери, патоморфологічні, бактеріологічні й так далі.
  • Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підозрою на рецидив.
  • Інструментальні обстеження: КТ і МРТ (в тому числі й з контрастом), ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтіографія.
  • Цілодобове спостереження
  • Забезпечення ліками з Національного переліку та закупленими коштом інших програм.
  • Киснева підтримка, інтенсивна терапія
  • Своєчасне знеболювання
  • Консультація лікарів інших напрямків
  • Оцінка психоемоційного стану пацієнта і надання психологічної допомоги
  • Реабілітація

Повний перелік усіх послуг для пацієнтів з онкологією, які мають надавати безкоштовно - на сайті НСЗУ (пункт 27).

До речі, раніше ми писали про те, до яких лікарів можна звернутися за консультацією без направлення і безкоштовно.

А ще розповідали про те, що потрібно робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безкоштовно і вимагають гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ