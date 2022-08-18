Які медичні послуги безкоштовно можуть отримувати пацієнти з онкологією: список
Лікування онкологічних захворювань в Україні часто супроводжується хімієтерапією. Цю процедуру можуть проводити амбулаторно, коли пацієнт приходить до медичного закладу, або ж в стаціонарі. Це залежить від рекомендацій лікаря і побажань самого пацієнта.
Також пацієнтам з онкологічними захворюваннями надають безкоштовні медичні послуги. Які саме - розповіли в НСЗУ.
У Національній службі здоров'я України нагадали, що більшість обстежень і медичних процедур надаються пацієнтам з онкологією безкоштовно.
Що входить в цей список
- Консультація, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення
- Лабораторні дослідження: аналізи крові, спинномозкової рідини, дослідження на онкологічні маркери, патоморфологічні, бактеріологічні й так далі.
- Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підозрою на рецидив.
- Інструментальні обстеження: КТ і МРТ (в тому числі й з контрастом), ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтіографія.
- Цілодобове спостереження
- Забезпечення ліками з Національного переліку та закупленими коштом інших програм.
- Киснева підтримка, інтенсивна терапія
- Своєчасне знеболювання
- Консультація лікарів інших напрямків
- Оцінка психоемоційного стану пацієнта і надання психологічної допомоги
- Реабілітація
Повний перелік усіх послуг для пацієнтів з онкологією, які мають надавати безкоштовно - на сайті НСЗУ (пункт 27).
До речі, раніше ми писали про те, до яких лікарів можна звернутися за консультацією без направлення і безкоштовно.
А ще розповідали про те, що потрібно робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безкоштовно і вимагають гроші.