Які хвороби найчастіше вбивають українців: коронавірус ні при чому

Українці помирають частіше від хвороб серця, ніж від коронавірусу
Від коронавірусу за перші дев'ять місяців 2020 року (січень - вересень) офіційно померло 4300 осіб, тоді як головними причинами смерті стали хвороби серця, інсульт і рак, що вбили більше 300 тисяч людей.
Так, у Державній службі статистики України надали перелік хвороб, які погубили 426 687 осіб за перші три квартали 2020 року.
Найчастіше українці вмирали від:
Зовнішні причини також часто ставали причинами смерті, причому самогубства траплялися набагато частіше, ніж смерть в ДТП:
Раніше ми писали, що українцям дали точні рекомендації, як захистити себе від коронавірусу.
Також академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.
Крім того, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про головні ускладнення коронавірусу і назвала способи уникнути наслідків хвороби.