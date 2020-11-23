Які хвороби найчастіше вбивають українців: коронавірус ні при чому

Від коронавірусу за перші дев'ять місяців 2020 року (січень - вересень) офіційно померло 4300 осіб, тоді як головними причинами смерті стали хвороби серця, інсульт і рак, що вбили більше 300 тисяч людей.

Так, у Державній службі статистики України надали перелік хвороб, які погубили 426 687 осіб за перші три квартали 2020 року.

Найчастіше українці вмирали від:

ішемічної хвороби серця - 199 095 осіб;

інсульту - 55 876 осіб;

злоякісних новоутворень - 57 983 людини;

хвороб органів травлення - 17 269 осіб;

грипу і пневмонії - 4820 осіб;

хвороб нервової системи - 3188 осіб;

ВІЛ - 2268 осіб;

туберкульозу - 2248 осіб;

хвороб сечостатевої системи - 1957 осіб;

цукрового діабету - 1505 осіб.

Зовнішні причини також часто ставали причинами смерті, причому самогубства траплялися набагато частіше, ніж смерть в ДТП:

самогубство - 4708 осіб;

ДТП - 2753 осіб;

випадкове утоплення - 1259 осіб;

випадкове отруєння токсичними речовинами - 1136 осіб;

напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження - 993 особи;

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я - 757 осіб.

Раніше ми писали, що українцям дали точні рекомендації, як захистити себе від коронавірусу.

Також академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.

Крім того, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про головні ускладнення коронавірусу і назвала способи уникнути наслідків хвороби.