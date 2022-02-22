"Як висмоктати велич з пальця": росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік Олімпіади

Підсумки зимової Олімпіади-2022

Таблиця зі справжніми даними про підсумки ігор представлена на офіційному сайті Олімпіади в Пекіні.

Лідируючі місця розподілилися так:

Норвегія (16 золотих, 8 срібних, 13 бронзових медалей, всього - 37), Німеччина (12 / 10 / 5 відповідно, всього - 27), Китай (9 / 4 / 2 відповідно, всього - 15), США (8 / 10 / 7 відповідно, всього - 25), Швеція (8 / 5 / 5 відповідно, всього - 18), Нідерланди Австрія Швейцарія... команда ОРК, яку росЗМІ чомусь у власному підрахунку підняли на самий верх... Франція.

Медальний залік зимових Олімпійських ігор 20222 в Пекіні (фото :olympics.com/beijing-2022)

Що придумали росЗМІ

Але ось в альтернативному баченні представників російського видання "Євроспорт" фінальний медальний залік - зовсім інший. Там не тільки змінили офіційну назву команди російських спортсменів, а й неправдиво підняли їх на самий верх таблиці.

Така публікація вийшла на Twitter "Євроспорт".

"Росія - перша в медальному заліку! Якщо враховувати четверті місця і "дерев'яні" медалі, то ми обійшли норвежців!" - йдеться у підписі.

Неправдива інформація про підсумки Ігор-2022 в Пекіні (фото: скрін twitter.com/Eurosport_RU)

Ті самі "дерев'яні медалі", які вказуються у фантастичному медальному заліку від представників росЗМІ, це спортсмени, які посіли четверті місця на Іграх. За такою несподіваною системою підрахунку російським олімпійцям раптом "вдалося" випередити команду з Норвегії.

Нагадаємо також, що РФ через систематичні порушення антидопінгових правил була відсторонена від участі в Олімпійських іграх: їй не можна на змаганнях використовувати назву "Росія" (тільки абревіатура збірної ОКР), заборонений показ національної символіки та прапора, не може звучати гімн.

Реакція мережі

Публікація фейкових підсумків зимових Ігор-2022 в Пекіні викликала у користувачів соціальної мережі обурення та глузування. Ось що пишуть в коментах під постом: