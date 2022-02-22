"Як висмоктати велич з пальця": росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік Олімпіади

Російські ЗМІ опублікували фейкові дані про медальний залік зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, викликавши в мережі хвилю обурення і насмішок.
Так, у вигаданому медійниками рейтингу перше місце раптово "дали" Росії, хоча насправді найкращою стала збірна Норвегії.
Таблиця зі справжніми даними про підсумки ігор представлена на офіційному сайті Олімпіади в Пекіні.
Лідируючі місця розподілилися так:
Медальний залік зимових Олімпійських ігор 20222 в Пекіні (фото :olympics.com/beijing-2022)
Але ось в альтернативному баченні представників російського видання "Євроспорт" фінальний медальний залік - зовсім інший. Там не тільки змінили офіційну назву команди російських спортсменів, а й неправдиво підняли їх на самий верх таблиці.
Така публікація вийшла на Twitter "Євроспорт".
"Росія - перша в медальному заліку! Якщо враховувати четверті місця і "дерев'яні" медалі, то ми обійшли норвежців!" - йдеться у підписі.
Ті самі "дерев'яні медалі", які вказуються у фантастичному медальному заліку від представників росЗМІ, це спортсмени, які посіли четверті місця на Іграх. За такою несподіваною системою підрахунку російським олімпійцям раптом "вдалося" випередити команду з Норвегії.
Нагадаємо також, що РФ через систематичні порушення антидопінгових правил була відсторонена від участі в Олімпійських іграх: їй не можна на змаганнях використовувати назву "Росія" (тільки абревіатура збірної ОКР), заборонений показ національної символіки та прапора, не може звучати гімн.
Публікація фейкових підсумків зимових Ігор-2022 в Пекіні викликала у користувачів соціальної мережі обурення та глузування. Ось що пишуть в коментах під постом:
Нагадаємо, що за підсумками зимових Олімпійських ігор 2022 в Пекіні Україна з однією срібною медаллю, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, замикає топ-25 медального заліку серед 91 країни, які брали участь у змаганнях. На минулих Іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю.