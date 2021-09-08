"Як таке можливо?" В мережі обурились тим, що УАФ не захотіла підписати з Шевченком новий контракт

"Шевченко хотів залишитися, але йому не запропонували новий контракт. Як це?" – задається риторичним питанням автор программы "Трендець" Дмитро Поворознюк.

"Шевченко скликав прес-конференцію і розповів там все те, що спершу шокувало та здивувало, а потім ще раз показало, яка персона в нас керує Українською асоціацією футболу! Ох... Як довго у нас ще буде цей "цар всія футбольної України"? Скільки ще "зашкварів" потрібно для відставки? І як скоро Павелко скаже, що "це все фейки?" – додає спортивний оглядач Ігор Цвик.

"Якщо вірити словам Андрія Шевченка, виходить, керівництво його просто кинуло. Дуже дивно, враховуючи, що президент федерації Андрій Павелко - кум тренера", - дивується Дмитро Зімін.

Тим часом, не вірити Шевченку немає ні найменшого приводу. Всім зрозуміло: як людина, яка звикла дорожити своєю репутацією, він не бажає, щоб ситуація інтерпретувалася так, як це викрутила УАФ. Тим більше, що постраждала не тільки його особиста репутація, а й репутація України в футбольному світі.

І тут показова реакція уболівальників. Їх позиція практично єдина, що підтверджує голосування на сайті "Трибуна", який поставив своїм читачам питання: "Кому ви більше вірите - Шевченко чи Павелко?". 95% респондентів віддали свої голоси Шевченку.

Експерти логічно задаються питанням, що ж спонукало Павелко на те, щоб відмовитися від послуг успішної тренерської бригади. Найпопулярніша версія, звичайно ж, пов'язана з фінансовою складовою.

"У Павелка якось проскочила фраза, що штаб Шевченка дорого обходиться федерації ... Припускаю, що для ФФУ ця ситуація була болючою. Можливо, хтось і натякнув Павелку: "Урежьте. Або тренерський штаб, або зарплату", - вважає Артем Франков.