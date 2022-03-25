ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Як тут не бухати?" Окупант зізнався у повальному пияцтві путінських військ

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 15:05
"Як тут не бухати?" Окупант зізнався у повальному пияцтві путінських військ Фото: російські військові в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В одній з перехоплених розмов окупантів зі своїм товаришем "Костяном" російський солдат зізнався в пияцтві в лавах "визволителів". Також він заявив, що їм і повоювати не дають, так як українці відразу ж закидають їх вибухівками.

Аудіо опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Військовий каже, що їжі у них немає, тому беруть у магазинах, що знаходять.

"Як би не мародерство, заходимо там, продукти, борошно не борошно, макарони не макарони... Знаходимо якщо - бухаємо. Я на війні, Костян, як тут не бухати. Тут нервовий зрив буде, якщо бухати не будеш", - розповідає окупант.

За словами військового, навіть елітні підрозділи потрапляють під серйозну роздачу, а боїв толком немає.

"Які бої?! Я За місяць жодного хохла не бачив, відповідаю. Просто встаєш і тебе починають мінами закидати, гівном. Просто закидати, закидати. Геолокацію міняєш, знову починають закидати, закидати..." - скаржиться окупант.

Коли обстріл, окупанти ховаються в окопи, а зверху їх відстежують квадрокоптери і починають стріляти.

Раніше повідомлялося, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі