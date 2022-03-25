"Як тут не бухати?" Окупант зізнався у повальному пияцтві путінських військ

В одній з перехоплених розмов окупантів зі своїм товаришем "Костяном" російський солдат зізнався в пияцтві в лавах "визволителів". Також він заявив, що їм і повоювати не дають, так як українці відразу ж закидають їх вибухівками.

Військовий каже, що їжі у них немає, тому беруть у магазинах, що знаходять.

"Як би не мародерство, заходимо там, продукти, борошно не борошно, макарони не макарони... Знаходимо якщо - бухаємо. Я на війні, Костян, як тут не бухати. Тут нервовий зрив буде, якщо бухати не будеш", - розповідає окупант.

За словами військового, навіть елітні підрозділи потрапляють під серйозну роздачу, а боїв толком немає.

"Які бої?! Я За місяць жодного хохла не бачив, відповідаю. Просто встаєш і тебе починають мінами закидати, гівном. Просто закидати, закидати. Геолокацію міняєш, знову починають закидати, закидати..." - скаржиться окупант.

Коли обстріл, окупанти ховаються в окопи, а зверху їх відстежують квадрокоптери і починають стріляти.