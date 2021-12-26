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"Неначе в концтаборі": Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії

Новость на русском →
Польща, Неділя 26 грудня 2021 21:45
"Неначе в концтаборі": Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Автор: Styler

Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії LOT. Переможниця "Танців з зірками 2020" зазначила, що був затриманий рейс і вони прилетіли до Варшави на 2 години пізніше, ніж повинні були через що з сином запізнилися на рейс на Київ.

Про це Дімопулос розповіла у своїх Instagram-сторіз.

Також вона поскаржилася на жахливий огляд.

"Нас так перевіряли, що я відчула себе ніби я в концтаборі. Кричали, не пускали людей, створювалися стовпотворіння і просто творився якийсь неймовірний жах", - заявила Санта.

&quot;Неначе в концтаборі&quot;: Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії

Скріншот з Instagram

Їм довелося знаходиться в аеропорту 7 годин, в якому ніде не було нормальної їжі, крім як, за її словами, картоплі і не першої свіжості сосисок. У бізнес-лаунжі був тільки сухий салат і обвітрені солодощі. В результаті її дитина залишилася голодна.

&quot;Неначе в концтаборі&quot;: Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що, судячи фото і геотегам, Санта летіла додому в Києв через Польщу з Москви, де відвідала місцеве кафе.

&quot;Неначе в концтаборі&quot;: Санта Дімопулос рознесла в пух і прах польські авіалінії

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасні танці з Дмитром Дікусаром та Ольгою Харлан. Цього вечора тріо представило віденський вальс під пісню The Weeknd "Call Out My Name".

Ми також писали про те, що Санта Дімопулос в одному халаті з ванної дала важливу пораду жінкам. Вона також зазначила, що їй дуже подобається дорослішати.

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