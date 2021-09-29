У Каховці в лікарні судмедексперт побив медпрацівницю: "недостатньо шанобливо поставилася до статусу"

У Каховці Херсонської області у медичному закладі судмедексперт побив медсестру. Надзвичайна подія викликала хвилю негативу у мережі.
Про це розповіла директорка КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.
За словами лікарки, судмедексперт Констянтин Ухов побив медсестру.
"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин Ухов, найкращий друг Віталія Немерца (міський голова Каховки), член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу", - повідомила директорка.