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Кадирівці влаштували "смертельну" перестрілку з порожнім вікном: відео ганьби

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Четвер 14 квітня 2022 20:39
Кадирівці влаштували "смертельну" перестрілку з порожнім вікном: відео ганьби Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Тік-ток війська Рамзана Кадирова влаштували битву не на життя, а на смерть з порожнім вікном, нібито воюючи в Україні.

Відео з'явилося в Telegram Антона Геращенко.

На кадрах "піхотинці Путіна" стріляють з квартири на рівні другого-третього поверху по абсолютно порожній вулиці - навпроти немає ні вікон, ні будинку, де міг би сидіти противник.

Один з бійців вирішив спочатку підставитися під передбачуваний ворожий вогонь, розмістившись перед відкритим вікном, а вже потім став перезаряджати зброю.

У кадрі двоє вояків стріляють по черзі, підходячи до вікна. І навіть оператору дали постріляти в порожнечу.

"Який Дон-Дон, такі у нього і вояки. Їм би тільки відосіков назнімати про свої "подвиги", і виїхати назад в оркостан - залякану русню кошмарити", - написав Геращенко.

Раніше ми писали про Тік-ток війська Кадирова в Україні. Всі проколи і постановки "піхотинців" Путіна.

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