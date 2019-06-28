Кабіну рознесло: у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (відео)

Очевидець ДТП підозрює, що водій вантажівки був п'яний
У Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою, в результаті чого кабіна вантажівки була сильно розбита. ДТП сталася на вулиці Щербаківського на Нивках. Про це йдеться в повідомленні "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Також в мережі опублікували відео з місця події.
Зазначається, що сміттєвоз також збив дерево. Маршрутний автобус не сильно постраждав від зіткнення, а от у вантажівки кабіна водія повністю зім'ялася, лобове скло було розбито і випало.
У Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (Фото: скріншот)
Обставини аварії наразі з'ясовуються. На щастя, про які серйозно постраждалих у ДТП не повідомляється. Як написав у мережі Роман Яременко, сміттєвоз проїхали повз нього на великій швидкості - очевидець аварії підозрює, що водій був п'яний.
Відео: facebook.com/KyivOperativ
Як пишуть користувачі мережі в коментарях під відео, сміттєвози нерідко їздять на великій швидкосты, що створює на дорогах небезпечні ситуації та провокує виникнення аварій.
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Як повідомлялося, раніше в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття у сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.
Нагадаємо, минулого літа в Закарпатській області водій сміттєвоза наїхав на літнього пішохода. В результаті ДТП пенсіонер загинув.