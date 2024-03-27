Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе

Какое токсическое поведение стало нормой в нашем обществе

Иногда люди бывают очень зациклены на своих желаниях и делах, поэтому не замечают того, что у других тоже есть своя жизнь, свой график, свои привычки и правила. И эти правила далеко не всегда совпадают с теми, которые присущи вам.

Чтобы у вас не возникало конфликтов с другими людьми из-за вашего неправильного восприятия их поведения, следует понимать, что вы можете делать не так и изменять свою реакцию.

Токсическое поведение, ставшее нормой (фото: Freepik)

Вот примеры токсического поведения: