Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе

В нашем мире тотальной "толерантности" мы стали забывать о том, что люди имеют свою частную жизнь и имеют собственное мнение.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-портал "Психология онлайн".
Иногда люди бывают очень зациклены на своих желаниях и делах, поэтому не замечают того, что у других тоже есть своя жизнь, свой график, свои привычки и правила. И эти правила далеко не всегда совпадают с теми, которые присущи вам.
Чтобы у вас не возникало конфликтов с другими людьми из-за вашего неправильного восприятия их поведения, следует понимать, что вы можете делать не так и изменять свою реакцию.
Токсическое поведение, ставшее нормой (фото: Freepik)
Вот примеры токсического поведения:
Раньше мы рассказывали, чем отличаются депрессия и апатия.
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