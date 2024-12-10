Какая певица должна была стать солисткой KAZKA: Зарицкая рассказала шокирующие подробности (видео)

Журналистка попросила артистку поделиться подробностями, как Александра стала солисткой группы KAZKA.

Зарицкая подчеркнула, что продюсер Юрий Никитин всегда специализировался на группах: "НеАнгелы", "Армия", "Авиатор". Единственное исключение - проект Верка Сердючка, но, по словам Зарицкой, у Сердючки в команде 25 человек, поэтому это тоже как бы группа.

Поэтому KAZKA изначально задумывалась как группа, в которой должны были быть три девушки.

"Сначала это должна была быть группа из трех девушек. Они все должны были быть необычными. Я была такая девушка "в теле", другая девочка была кудрявая с белыми волосами. Мы искали еще, возможно, темнокожую, что-то такое интересное", - рассказала Зарицкая в ходе беседы.

Также она отметила, что группа KAZKA создавалась ради Яны Соломко.

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"Девушка, ради которой вообще создавался этот проект - это была Яна Соломко", - рассказала шокирующие подробности певица.

Зарицкая рассказала, что Никитин предлагал Соломко участие в группе, однако, судя по всему, девушка отказалась.

"Мне кажется, она хотела сольную карьеру. Потому что она приходила с запросом к Юре типа, чтобы сольно. И Юра сказал, что будем искать группу, и тогда я точно гарантирую вам успех", - поделилась солистка KAZKA.

Однако Зарицкая стала единственной вокалисткой группы после того, как исполнила песню и "задавила своей харизмой" других претенденток, и другие девушки отсеялись.

Что известно о Яне Соломко

Соломко засветилась на реалити-шоу "Холостяк" (2011). На тот момент девушке был 21 год, она окончила музыкальное Киевское училище им. Глиера, учила детишек вокалу в частной школе, пела в одном из столичных ресторанов, а также была бэк-вокалисткой. Зрителям понравилась скромная Соломко, и именно ее считали идеальной второй половинкой для холостяка.

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Однако главный герой Макс Чмерковский выбрал ее соперницу, которая была полной противоположностью Яны - дерзкую Александру Шульгину. Впрочем, отношения пары продлились недолго.

Затем Соломко некоторое время была солисткой группы Real O.

Девушка также строила личную жизнь - она вышла замуж за бизнесмена Олега Солодухова, а в 2016 году родила дочь Киру. Впрочем, ее брак не продлился долго - уже в 2019 году стало известно, что они развелись.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

В начале 2022 года финалистка "Холостяка-1" переехала в Россию, где начала строить сольную карьеру.

После начала полномасштабного вторжения РФ Яна Соломко осталась там и сначала высказалась против российской агрессии. Впоследствии она выпустила песню, посвященную поддержке оккупантов.

Однако в Москве карьера певицы не сложилось, и в сентябре 2023-го предательница уехала из РФ в США и поселилась в Майами.

В марте 2024 года стало известно, что Соломко вышла замуж во второй раз. Впрочем, имя своего избранника она не афиширует.

Яна Соломко з дочкой Кирою (фото: instagram.com/yana.solo)