Эта популярная функция в авто может привести к ДТП на мокрой дороге: это важно знать

Какую функцию следует иногда не включать

Эксперты говорят, что иногда адаптивный круиз-контроль может стать причиной неприятностей во время движения.

Основная его идея состоит в том, чтобы автомобиль самостоятельно регулировал скорость в зависимости от движения других транспортных средств. Однако даже самые современные технологии не всегда удачны при некоторых условиях.

Важно обратить внимание на ситуации, когда водители слишком полагаются на работу круиз-контроля. Все потому, что на дороге могут случиться непредвиденные обстоятельства и технологии, не всегда реагируют на них должным образом.

К тому же следует учесть особенности дорожного покрытия. Адаптивный круиз-контроль не всегда обнаруживает ямы, что может привести к неожиданным торможениям или резким реакциям системы.

Когда это особенно опасно

Осенью на дорогах много грязи и луж, а при заморозках возникает гололед. В таких ситуациях колеса теряют сцепление с дорогой.

При включенном круиз-контроле машина резко ускоряется и колесо может попасть в лужу. В результате происходит аквапланирование.

Тогда можно лишиться контроля даже при малых скоростях, и авто начинает заносить.

Кроме того, в лужах много остатков бензина и моторного масла. Поэтому колеса авто скользят. Если на улице идет дождь или снег, лучше отключить круиз-контроль во избежание неприятностей.

Обычно машина уведомляет водителя о сбое в работе адаптивного круиз-контроля, показав сообщение на мониторе бортового компьютера или меню медиакомплекса. В случае каких-либо препятствий в работе транспортное средство отключает автопилот, поскольку продолжение его работы может представлять опасность.