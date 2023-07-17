Какая болезнь томатов может быстро уничтожить весь урожай: как этого избежать

Фитофтороз - грибковое заболевание, что может быть в помидорах, которое за короткий период способно уничтожить полностью весь урожай. Следует знать нюансы как этого избежать, однако если томат уже "заболел" нужно знать о методах борьбы.
О том, что делать в таком случае рассказали садоводы популярному британскому изданию Express.
После того как
Кроме болезней, садоводам следует следить за любыми вредителями, которые могут
Раньше мы писали о том, как вырастить рекордные томаты в открытом грунте.
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