"Ка*али и кушали": в сети показали, как оккупанты в Херсоне жили в подвалах

Российские оккупанты, находясь на украинских землях, ведут себя как свиньи, и живут в таких же условиях. Выяснилось, что 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь жил на выезде из Херсона в подвалах.
В одном из Telegram-каналов появилось фото так называемого жилья российских захватчиков в Украине.
Отмечается, что российские военные справляли нужду там же, где ели и жили. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ни для кого из нас это не секрет.
"А это Херсон, точнее выезд из Херсона. Здесь дислоцировался каца*ский 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Как-то летом вы очень скептически относились к тому, когда я писал, что они живут в подвалах. А вот как они в этих подвалах жили. В одних и тех же помещениях писяли, какали и кушали", - написал блогер.
На кадрах можно увидеть горы мусора, в частности пластиковых бутылок. При этом захватчики даже сушили там вещи, видно на фото натянуты бельевые веревки.
Одеяла, которыми пытались согреться в холод военные РФ, рваные и грязные.
Как ранее сообщалось, россиянин рассказал об отношении оккупантов к украинцам.
Кстати, оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских.