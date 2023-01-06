RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ка*али и кушали": в сети показали, как оккупанты в Херсоне жили в подвалах

Как жили оккупанты в Херсоне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты, находясь на украинских землях, ведут себя как свиньи, и живут в таких же условиях. Выяснилось, что 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь жил на выезде из Херсона в подвалах.

В одном из Telegram-каналов появилось фото так называемого жилья российских захватчиков в Украине.

Как жили оккупанты в подвалах

Отмечается, что российские военные справляли нужду там же, где ели и жили. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ни для кого из нас это не секрет.

"А это Херсон, точнее выезд из Херсона. Здесь дислоцировался каца*ский 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Как-то летом вы очень скептически относились к тому, когда я писал, что они живут в подвалах. А вот как они в этих подвалах жили. В одних и тех же помещениях писяли, какали и кушали", - написал блогер.

На кадрах можно увидеть горы мусора, в частности пластиковых бутылок. При этом захватчики даже сушили там вещи, видно на фото натянуты бельевые веревки.

Одеяла, которыми пытались согреться в холод военные РФ, рваные и грязные.

Как жили российские оккупанты в подвалах Херсона (фото: t.me/vanek_nikolaev)

Как ранее сообщалось, россиянин рассказал об отношении оккупантов к украинцам.

Кстати, оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонокупанти