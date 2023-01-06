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"Ка*али и кушали": в сети показали, как оккупанты в Херсоне жили в подвалах

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Херсон, Пятница 06 января 2023 11:52
"Ка*али и кушали": в сети показали, как оккупанты в Херсоне жили в подвалах Как жили оккупанты в Херсоне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты, находясь на украинских землях, ведут себя как свиньи, и живут в таких же условиях. Выяснилось, что 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь жил на выезде из Херсона в подвалах.

В одном из Telegram-каналов появилось фото так называемого жилья российских захватчиков в Украине.

Как жили оккупанты в подвалах

Отмечается, что российские военные справляли нужду там же, где ели и жили. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ни для кого из нас это не секрет.

"А это Херсон, точнее выезд из Херсона. Здесь дислоцировался каца*ский 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Как-то летом вы очень скептически относились к тому, когда я писал, что они живут в подвалах. А вот как они в этих подвалах жили. В одних и тех же помещениях писяли, какали и кушали", - написал блогер.

На кадрах можно увидеть горы мусора, в частности пластиковых бутылок. При этом захватчики даже сушили там вещи, видно на фото натянуты бельевые веревки.

Одеяла, которыми пытались согреться в холод военные РФ, рваные и грязные.

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Как ранее сообщалось, россиянин рассказал об отношении оккупантов к украинцам.

Кстати, оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских.

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Херсон окупанти