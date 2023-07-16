Как остановить выпадение волос без лекарств, "витаминок" и дорогостоящей косметики

Выпадение волос - частая проблема, с которой сталкиваются женщины в течение жизни. Многие бегут за дорогими масками, маслами, покупают "витаминки" в банках, но справиться с этой неприятностью можно иначе.
О нем рассказала дерматокосметолог из клиники Юрия Габорца в TikTok.
Причины выпадения волос у каждого индивидуальны. Тем не менее чаще всего они сыплются из-за такого:
Часто с выпадением волосы сталкиваются женщины в послеродовой период, ведь в это время они меньше спят, часто больше нервничают, а часть питательных веществ из питания идет на выработку грудного молока.
Для этого вам нужно позаботиться о простых вещах, которые, тем не менее, очень важны для поддержания состояния волос и организма в целом.
Спать взрослому человеку нужно не менее 8-9 часов в сутки. Также очень важно то, когда вы ложитесь спать. Делать это желательно всегда в одно и то же время, лучше всего - до 23:00.
Для здоровья волос важно сбалансированно питаться, не истощая себя диетами. В рационе должно быть мясо, рыба, овощи, фрукты, злаки, орехи и так далее.
Конечно же надо ограничить употребление вредных углеводов, но отказываться от всего не нужно.
Конечно, во время войны сложно перестать стрессовать, но надо. Дерматокосметолог советует беречь свое ментальное здоровье, чтобы сиять извне и иметь хорошие волосы.
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