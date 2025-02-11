Как понять, что теща токсична? 7 тревожных сигналов

Постоянная критика постоянно критикует вас

Если теща постоянно критикует вас или ваши действия, обесценивает ваши достижения или решения - это первый сигнал токсичности.

Чрезмерный контроль

"Тёща пытается управлять вашими отношениями, вмешивается в семейные решения, диктует, как воспитывать детей или как вести хозяйство - всё это сигнализирует о её желании держать под контролем вашу жизнь", - говорит психолог.

Игра на чувстве вины

Она манипулирует вами через чувство вины, например, говорит, что вы недостаточно уделяете ей внимания или что вы виноваты в её проблемах.

Настраивание дочери против вас

Если теща пытается посеять раздор между вами и вашей женой, это опасный знак.

"Она может намекать на ваши недостатки или создавать конфликты искусственно", - объясняет эксперт.

Нежелание уважать личные границы

Она приходит без предупреждения, навязывает свое мнение, игнорирует ваши просьбы не вмешиваться в определенные вопросы.

Конкуренция за внимание партнера

Теща может вести себя так, будто вы - соперник за любовь ее ребенка, подчеркивая, что она "лучше знает", что нужно вашему партнеру.

Сплетни и интриги

Если она рассказывает о вас негативные вещи другим родственникам или друзьям, это признак манипуляций и желания испортить вам репутацию.

"Если вы заметили несколько таких признаков, важно установить четкие личные границы, открыто обсуждать проблемы с партнером и не позволять токсичному поведению разрушать вашу семейную гармонию", - резюмирует Наталья Гарина.