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Как понять, что теща токсична? 7 тревожных сигналов

Вторник 11 февраля 2025 11:35
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Как понять, что теща токсична? 7 тревожных сигналов Как понять, что в отношениях тещи с зятем есть токсичное поведение (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Наталья Гарина

Отношения с тещей могут значительно влиять на семейную гармонию. Однако иногда они могут быть даже токсичными, что вызывает напряжение в браке.

Какие семь тревожных сигналов указывают на токсичное поведение тещи, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

Постоянная критика постоянно критикует вас

Если теща постоянно критикует вас или ваши действия, обесценивает ваши достижения или решения - это первый сигнал токсичности.

Чрезмерный контроль

"Тёща пытается управлять вашими отношениями, вмешивается в семейные решения, диктует, как воспитывать детей или как вести хозяйство - всё это сигнализирует о её желании держать под контролем вашу жизнь", - говорит психолог.

Игра на чувстве вины

Она манипулирует вами через чувство вины, например, говорит, что вы недостаточно уделяете ей внимания или что вы виноваты в её проблемах.

Настраивание дочери против вас

Если теща пытается посеять раздор между вами и вашей женой, это опасный знак.

"Она может намекать на ваши недостатки или создавать конфликты искусственно", - объясняет эксперт.

Нежелание уважать личные границы

Она приходит без предупреждения, навязывает свое мнение, игнорирует ваши просьбы не вмешиваться в определенные вопросы.

Конкуренция за внимание партнера

Теща может вести себя так, будто вы - соперник за любовь ее ребенка, подчеркивая, что она "лучше знает", что нужно вашему партнеру.

Сплетни и интриги

Если она рассказывает о вас негативные вещи другим родственникам или друзьям, это признак манипуляций и желания испортить вам репутацию.

"Если вы заметили несколько таких признаков, важно установить четкие личные границы, открыто обсуждать проблемы с партнером и не позволять токсичному поведению разрушать вашу семейную гармонию", - резюмирует Наталья Гарина.

Ранее мы писали о том, как можно мирно решить конфликты с тещей и наладить отношения.

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