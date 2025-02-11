Как понять, что теща токсична? 7 тревожных сигналов
Отношения с тещей могут значительно влиять на семейную гармонию. Однако иногда они могут быть даже токсичными, что вызывает напряжение в браке.
Какие семь тревожных сигналов указывают на токсичное поведение тещи, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
Постоянная критика постоянно критикует вас
Если теща постоянно критикует вас или ваши действия, обесценивает ваши достижения или решения - это первый сигнал токсичности.
Чрезмерный контроль
"Тёща пытается управлять вашими отношениями, вмешивается в семейные решения, диктует, как воспитывать детей или как вести хозяйство - всё это сигнализирует о её желании держать под контролем вашу жизнь", - говорит психолог.
Игра на чувстве вины
Она манипулирует вами через чувство вины, например, говорит, что вы недостаточно уделяете ей внимания или что вы виноваты в её проблемах.
Настраивание дочери против вас
Если теща пытается посеять раздор между вами и вашей женой, это опасный знак.
"Она может намекать на ваши недостатки или создавать конфликты искусственно", - объясняет эксперт.
Нежелание уважать личные границы
Она приходит без предупреждения, навязывает свое мнение, игнорирует ваши просьбы не вмешиваться в определенные вопросы.
Конкуренция за внимание партнера
Теща может вести себя так, будто вы - соперник за любовь ее ребенка, подчеркивая, что она "лучше знает", что нужно вашему партнеру.
Сплетни и интриги
Если она рассказывает о вас негативные вещи другим родственникам или друзьям, это признак манипуляций и желания испортить вам репутацию.
"Если вы заметили несколько таких признаков, важно установить четкие личные границы, открыто обсуждать проблемы с партнером и не позволять токсичному поведению разрушать вашу семейную гармонию", - резюмирует Наталья Гарина.
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