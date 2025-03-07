Как понять, что ваш ПК с Windows заражен вирусами: 7 тревожных признаков

Ваш компьютер стал работать медленнее, программы зависают, а в браузере появились странные объявления? Возможно, на вашем ПК с Windows завелось вредоносное ПО, которое мешает нормальной работе системы.

О том, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить угрозу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Неизвестные программы

Вы быстро взглянули на панель задач своего ноутбука и заметили что-то незнакомое с загадочным названием или неизвестной функцией? Это неожиданное открытие может свидетельствовать о наличии вредоносных программ в вашей системе. Они могут пытаться подключиться к интернету, изменить системные настройки или получить доступ к вашим личным файлам без вашего разрешения.

Распознавание признаков вредоносных программ - это первый шаг к защите ваших ценных данных и цифровой жизни. Убедитесь, что ваша операционная система и антивирусное ПО обновлены, будьте осторожны при посещении сайтов и скачивании файлов, а также регулярно делайте резервные копии важных данных.

Перенаправления браузера и изменения домашней страницы

Большинство пользователей устанавливают Google как поисковую систему по умолчанию в своем браузере. Однако, когда ваш ноутбук заражен вредоносной программой, она может изменить поисковую систему по умолчанию без вашего согласия. Существует множество случаев, когда подозрительные расширения меняли поисковую систему с Google на Yahoo или Bing.

Затем, при поиске чего-либо, поисковая система перенаправляет вас на сомнительные сайты. Они могут быть заполнены рекламой, подозрительным контентом, трекерами и даже вирусами. Цель таких сайтов - перенаправить ваш трафик на конкретные ресурсы, зарабатывая деньги для создателей вредоносных программ через рекламу или схемы оплаты за клик.

Иногда вы открываете браузер и обнаруживаете, что ваша домашняя страница была таинственно заменена на что-то новое. Все это классические признаки.

Новые панели инструментов или расширения

Вот где вредоносные программы могут действительно нарушить работу вашего браузера. Когда вы открываете любимый веб-браузер, вы можете найти незнакомые расширения, которые вы точно не устанавливали. На первый взгляд они могут выглядеть безвредно, но это неожиданное дополнение может быть признаком того, что вредоносная программа скрывается в вашей системе.

Эти расширения могут включать кнопки для поиска, покупок, посещения социальных сетей или других функций. Однако они также могут использоваться для отслеживания вашей активности в интернете, внедрения рекламы или даже кражи ваших личных данных. Это серьезный красный флаг, который указывает на присутствие вредоносных программ.

Новые панели инструментов или расширения (фото: XDA Developers)

Нежелательная всплывающая реклама

Некоторые виды вредоносных программ предназначены для отображения нежелательных рекламных объявлений. Разработчики обычно включают их в комплект с другим программным обеспечением или устанавливают без вашего согласия с вредоносных сайтов. Некоторые всплывающие окна могут имитировать уведомления или оповещения, обманывая вас, чтобы вы кликнули на них.

Даже если вы закроете всплывающее окно, новые могут продолжать появляться, следуя за вами с сайта на сайт. Некоторые всплывающие окна могут содержать оскорбительный или откровенный контент, что особенно беспокоит, если ноутбуком пользуются дети.

Неожиданные зависания и сбои

Здесь фальшивые и поврежденные файлы могут серьезно нарушить вашу работу. Одна минута - все работает плавно, а через секунду ваша система останавливается, или приложение неожиданно закрывается. Это важный предупредительный знак вредоносных программ.

Иногда весь экран вашего ноутбука может зависнуть, курсор мыши станет неотзывчивым, и вы не сможете взаимодействовать с чем-либо. Единственный выход - перезагрузить ноутбук принудительно, возможно, потеряв несохраненную работу. Вы также можете столкнуться со сбоями приложений с сообщениями об ошибках, такими как "Программа перестала отвечать".

Неожиданные зависания и сбои также являются признаками наличия вредоносного ПО (фото: XDA Developers)

Чрезмерная активность жесткого диска

Необычная активность жесткого диска - это признак того, что что-то постоянно считывает или записывает данные, даже когда вы не используете ноутбук. Вы можете заметить, что жесткий диск постоянно работает, даже когда вы не открываете файлы или программы.

Такое поведение может быть связано с вредоносным ПО, которое создает новые файлы или изменяет уже существующие на жестком диске, что приводит к увеличению активности записи. Некоторые подозрительные вирусы даже сканируют ваш жесткий диск на наличие конфиденциальной информации, такой как пароли или финансовые данные, что вызывает постоянную активность чтения.

Активность жесткого диска может быть связано с вредоносным ПО (фото: XDA Developers)

Неожиданные замедления

Неожиданные замедления - один из самых заметных признаков того, что с вашим ноутбуком что-то не так. Если ваш высокоскоростной ноутбук с Windows вдруг начинает работать медленно, это может быть связано с поврежденными и вредоносными файлами на вашем устройстве. Вы можете заметить, что приложения загружаются очень медленно, простые задачи, такие как применение базового фильтра, становятся проблемой, а весь интерфейс ощущается как заторможенный.

Вредоносные программы часто работают в фоновом режиме, потребляя ресурсы процессора, оперативной памяти и места на жестком диске вашего ноутбука. Это оставляет меньше ресурсов для официальных программ, из-за чего они начинают работать медленно.

Внезапные замедления - один из самых заметных признаков того, что с вашим ноутбуком что-то не так (фото: XDA Developers)

Вас может заинтересовать: