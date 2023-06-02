Как понять, что партнеру от вас нужен только секс

Все ваши разговоры обычно сводятся к сексу

Если каждый ваш разговор партнер начинает или заканчивает фразами о сексе, то, вероятно, это то, что сейчас ему от вас нужно больше всего.

Конечно, если вы недавно в отношениях, то можете говорить только об этом, и заниматься в основном только этим. Это нормально и даже приветствуется на первом этапе отношений.

Но если ваша переписка все больше становится похожей на эротический фанфик, то это один из поводов задуматься. Вы звоните и спрашиваете, как прошел день, а партнер переводит тему, спрашивая, в чем вы сейчас одеты? В таком случае, вероятно, что дальше постели вы не зайдете.

Партнер требует от вас того, что не делает сам

Например, когда все доходит до оральных ласк, ему нравится быть принимающей стороной, но делать то же самое для вас он не будет. На самом деле ему просто нет дела до вашего удовольствия.

В здоровых отношениях, имеющих продолжение вне спальни, вашего партнера будут интересовать ваши, чувства, ощущения и эмоции, полученные от "интимного" общения с вами.

Его интересует только процесс

Если ваши желания партнер игнорирует или вы всегда поступаете так, как нравится именно ему/ей. Это еще один тревожный звоночек, на который надо обратить внимание.

Следует задуматься и в случаях, когда вы недовольны качеством секса (например, отсутствием прелюдии), а партнера это совсем не интересует. Даже тогда, когда вы хотите откровенно поговорить, он избегает разговора.

Если узнали в этой ситуации ваши отношения, задумайтесь, следует ли их продолжать, ожидая большего.