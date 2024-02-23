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Как понять, что паразиты "оккупировали" ваше тело: врач назвал все симптомы

Какие симптомы у заражения глистами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Заражение паразитами (глистами) может произойти в любой момент и не всегда это зависит от того, как вы соблюдаете гигиену. Чаще заражаются паразитами дети, тянущие все в рот.

Какие симптомы появляются при заражении паразитами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение врача Юрия Габорца в Instagram.

Специалист перечислил признаки, появляющиеся при заражении паразитами. Это:

  • Тошнота утром
  • Плохое самочувствие
  • Аллергия на коже
  • Кожа шелушится на пальцах
  • Аллергические реакции на еду - может появляться и исчезать
  • Скрежет зубов, также и ночью
  • Слюнотечение
  • Зуд в прианальном участке - особенно ночью, во время сна
  • Кашель, если в легких идет кровохарканье - боль
  • Нарушение работы печени - когда сдавливаются ткани эхинококковыми кистами, увеличена печень
  • Застой в желчном, если есть лямблиоз

Также врач назвал и неожиданный симптом - хочется сладкого.

"Продукты жизни паразитов отравляют организм, из-за их токсинов может быть агрессия, слабость, аллергизация, нарушение работы иммунной системы, увеличение лимфоузлов, анемия, гиперактивность у детей, зуд. А в стуле можно увидеть острицы и аскариды. И самое основное - боль в участке пупка и потеря веса. Потому что паразиты забирают все питательные вещества, все витамины, активно размножаются", - добавил Юрий Габорец.

Он отметил, что дети могут быстрее подхватить паразитов, потому что все тянут в рот, общаются с животными. А вот взрослые могут подцепить паразитов из мяса или рыбы, содержащих личинки и эта пища не была достаточно термически обработана.

При наличии симптомов требуется немедленная диагностика и лечение. Для этого нужно как можно скорее обратиться к семейному врачу и получить направление на необходимые анализы.

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симптомиглистипаразиты