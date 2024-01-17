Как сделать скриншот на компьютере или телефоне

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Как сделать скриншот на ноутбуке Windows 10

Скриншот или снимок экрана может понадобиться в различных ситуациях. Устройства на базе Windows 10 позволяют сделать это разными способами.

С помощью Print Screen

На большинстве клавиатур для создания скриншота существует специальная кнопка - Print Screen (PrtScn или PrtSc). Ее можно найти в верхней правой части (после клавиши F12, рядом с клавишами Scroll Lock и Pause/Break).

Местонахождение Print Screen отличается в зависимости от клавиатуры (фото: РБК-Украина)

Нажатие этой кнопки сохраняет снимок экрана в так называемом буфере обмена (промежуточном хранилище данных, предназначенном для переноса или копирования между приложениями или частями одной программы), или в папке "OneDrive\Изображение\Снимки экрана".

Если удерживать кнопку Windows и нажать PrtScn, скриншот сохранится в "Этот компьютер/Изображение/Снимки экрана".

Для снимка части экрана, после активации PrtScn, нужно выделить необходимый участок с помощью курсора.

Справа и снизу от выбранного участка доступны также ряд настроек и функций (фото: РБК-Украина)

С помощью комбинации клавиш

Быстро перейти к инструменту, позволяющему сделать скриншот, позволит также сочетание клавиш: Windows + Shift + S.

Он позволит сделать снимок всего экрана, выбрать любую фигуру вокруг объекта, создать прямоугольный фрагмент и т.д.

Меню, которое появляется после использования комбинации клавиш Windows + Shift + S (скриншот: РБК-Украина)

С помощью "ножниц"

В любом устройстве Windows 10 есть инструмент "Ножницы" или "Средство захвата фрагментов" (SnippingTool).

Найти его можно в списке программ (в меню "Пуск"):

перейти к списку "Все программы"

открыть папку "Стандартные - Windows"

выбрать "Средство захвата фрагментов"

Как найти "ножницы" в списке программ (скриншот: РБК-Украина)

Существуют также "горячие клавиши" для запуска программы:

нужно одновременно нажать клавиши Win (с логотипом Windows) + R

ввести название программы - SnippingTool.exe

нажать "Ок"

Запуск "ножниц" с помощью горячих клавиш (скриншот: РБК-Украина)

Если первые два способа по каким-либо причинам не сработали, можно ввести название программы в "Поиске" в меню "Пуск".

Поиск "ножниц" на компьютере (скриншот: РБК-Украина)

После открытия программы вы сможете настроить все необходимые параметры и режимы в соответствующих меню. Если что-то останется непонятным, всегда можно воспользоваться справкой от Microsoft (значок вопроса в правом нижнем углу).

Так выглядит инструмент "ножницы" (скриншот: РБК-Украина)

С помощью комбинации клавиш и "сторонней" программы

Сделать скриншот можно также посредством сочетания клавиш: Alt + Print Screen.

Тогда в буфере обмена сохраняется изображение всего вашего экрана, который можно вставить в ту или иную "графическую" программу с помощью клавиш: Ctrl + V.

Если таких приложений на вашем устройстве нет, можно воспользоваться простым растровым графическим редактором от Microsoft (входящей во все ОС Windows) - Microsoft Paint.

Вставленный в Microsoft Paint снимок экрана (скриншот: РБК-Украина)

В этой (и практически любой другой) программе снимок экрана можно обрезать, редактировать, сохранять в разных форматах и т.д.

С помощью сторонних программ или расширения

Если сделать снимок экрана никак не получается, или некоторые нужные для этого клавиши не работают, можно воспользоваться специальными сторонними приложениями (Screenshot Captor, FastStone Capture, FastStone Capture, Lightshot, EasyCapture, Monosnap и т.д.).

Они позволяют быстро делать скриншоты, редактировать их и сохранять на компьютер.

Можно также загрузить специальное расширение для вашего браузера - для создания скриншотов.

Как найти скриншот на компьютере

Найти скриншот на компьютере можно разными путями. Все зависит от того, как снимок экрана был сделан.

Кнопка Print Screen сохраняет скриншот:

в буфере обмена

в папке "OneDrive\Изображение\Снимки экрана"

Если нажать PrtScn вместе с Alt, будет сделан снимок активного окна, который сохранится в облаке.

Windows + PrtScn сохраняет скриншот в "Этот компьютер/Изображение/Снимки экрана".

В конце концов, если вы сохраняли снимок экрана с помощью сторонней программы, то выбирали место сохранения соответствующего файла самостоятельно. Найти его можно именно там.

При сохранении снимка в Microsoft Paint можно выбрать тип файла и место сохранения (скриншот: РБК-Украина)

Как сделать скриншот на Андроид пальцами

Для того чтобы сделать снимок экрана на устройстве Android - смартфоне или же планшете - нужно прежде всего:

активировать экран, снимок которого хотите сделать

отобразить на нем необходимую информацию (текст, фото, сайт и т.п.)

После этого нужно открыть "Панель управления" и включить функцию "Снимок экрана" - скриншот будет создан автоматически.

Скриншот "зафиксирует" то, что было на экране в момент активации функции (скриншот: РБК-Украина)

В той же панели можно выбрать также функцию "Съемка экрана с прокруткой" (если она доступна).

Снимок с прокруткой имеется не во всех моделях гаджетов (скриншот: РБК-Украина)

В зависимости от типа и модели гаджета, скриншот можно сделать и комбинацией клавиш:

с помощью одновременного нажатия кнопки питания и уменьшения громкости

с помощью удержания кнопки питания в течение нескольких секунд и команды "Снимок экрана" (которая должна появиться на дисплее)

с помощью одновременного нажатия кнопки "Home" (под дисплеем гаджета) и кнопки питания - для владельцев Samsung

Если ни одна из комбинаций не сработала, следует обратиться за помощью на сайт службы поддержки производителя телефона или планшета.

В ряде моделей существует также возможность создания снимка экрана с помощью жестов.

Для включения такой функции (если она есть) нужно зайти в меню "Настройки" - "Дополнительные функции" - "Движение" - "Управление ладонью" (или "Управление жестами").

После этого можно делать снимок проведя ребром ладони по экрану телефона или планшета (чаще всего - справа налево).

В ряде современных смартфонов доступен также "секретный" способ сделать снимок экрана - с помощью трех пальцев (одним или двумя - не сработает). Для этого нужно:

провести тремя пальцами по экрану сверху вниз - скриншот будет готов

нажать и удерживать тремя пальцами любое место на дисплее - откроется рамка выделения области, которую нужно сохранить как скриншот

нажать и удерживать тремя пальцами область в верхней части дисплея, после чего "взмахнуть" пальцами вниз экрана - включится сохранение экрана с функцией прокрутки

В заключение, для создания снимка экрана на смартфоне или планшете, можно воспользоваться:

специальными приложениями ("Скриншот", Screen Master Pro, Private Screenshots, Screenshot Easy и т.д.)

("Скриншот", Screen Master Pro, Private Screenshots, Screenshot Easy и т.д.) голосовым помощником Google Assistant (после команды "Окей, Гугл" нужно попросить его сделать скриншот)

Google Assistant легко скачать в Google Play (скриншот: play.google.com/store)

Как сделать снимок части экрана

Чтобы сделать снимок части экрана на смартфоне или планшете, нужно выполнить несколько шагов:

сделать снимок всего экрана

зайти в галерею (библиотеку фото и видео)

выбрать альбом, в котором хранятся все скриншоты ("Снимки экрана")

выбрать и открыть необходимый скриншот в программе просмотра и редактирования

редактировать его (обрезать так, чтобы осталась необходимая часть экрана)

Если на вашем гаджете доступны скриншоты пальцами, для выделения области, которую вы хотите сохранить, нужно нажать и удерживать тремя пальцами любое место на дисплее (когда рамка выделения области откроется, ее можно будет изменить).